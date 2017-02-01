SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Adalet Bakanı Bozdağ'dan Öcalan cevabı
01.02.2017 20:22:50

Adalet Bakanı Bozdağ'dan Öcalan cevabı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün Abdullah Öcalan ile ilgili soru önergesini cevapladı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün Abdullah Öcalan ile ilgili soru önergesini cevapladı. Bozdağ, ceza infaz kurumlarında ve ceza infaz mevzuatında 'tecrit, izolasyon ve sürgün' şeklinde bir uygulama bulunmadığını belirtti.

HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün soru önergesine verdiği cevapta hükümlü ve tutukluların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra gerekli güvenlik önlemleri altında sevk işlemlerinin yapıldığını belirten Bakan Bozdağ, "Gerek yüksek güvenlikli kuramlarda, gerekse diğer kapalı ceza infaz kuramlarında tecrit ve izolasyon şeklinde bir uygulama bulunmamaktadır. Ceza infaz mevzuatımızda 'sürgün' şeklinde bir uygulama bulunmamakta olup, başta zorunlu nakiller olmak üzere hükümlü ve tutuklular mevzuata uygun olarak bulundukları ceza infaz kuramlarından başka ceza infaz kuramlarına nakledilmektedirler. Başka ceza infaz kurumuna sevk edilen hükümlü ve tutukluların sevklerinden önce gerekli sağlık kontrolleri yapılmakta ve güvenlik önlemleri alındıktan sonra sevk işlemleri gerçekleştirilmektedir" dedi.

"11 EYLÜL'DE KARDEŞİ İLE GÖRÜŞTÜ"

İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda barındırılan hükümlülerin cezalarını diğer kurumlardaki hükümlü ve tutuklular gibi 5275 sayılı Kanun uyarınca infaz ettiklerini belirten Bozdağ, "Soru önergesinde adı geçen hükümlülerden ilkinin hukuki yardım ve savunma hakkı kapsamında avukatları ile diğer hükümlü ve tutuklular gibi görüşebildiği, ancak zaman zaman gemi arızası veya kötü hava şartları gibi nedenlerle hükümlünün barındırıldığı adada bulunan Ceza İnfaz Kurumuna ulaşım sağlanmasında güçlük çekildiği, bu nedenle de avukatları, ailesi ve vasisiyle görüşmelerinde sorun yaşanabildiği, hükümlünün 11.09.2016 tarihinde kardeşiyle bayram açık görüşünü gerçekleştirdiği anlaşılmıştır" dedi.

Kurumlar arası nakillerin 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu uyarınca yapıldığını hatırlatan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Terör suçundan hükümlü olarak bulunan diğer hükümlülerin İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulunun kararları dikkate alınarak Bakanlığımızca Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakillerinin uygun görüldüğü, mevzuat hükümleri uyarınca yapılan güvenlik ve disiplin nakillerinde ailelere bilgi verilemediği, nakiller gerçekleştikten sonra kurumdan sorulması halinde bilgi verilebildiği, öte yandan adı geçenlerin nakledildikleri kurumun hükümlülere şifahi olarak söylendiği, kurumlar arası nakillerin hangi gün ve saatte nasıl yapılacağının 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu uyarınca gerçekleştirildiği, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda değişik suç ve örgüt grubuna mensup hükümlü ve tutuklu barındırılması nedeniyle, can güvenliği, vücut ve beden sağlığının korunması, telefon görüşü, revir, mahkeme ve hastane gibi rutin işleyişler göz önünde bulundurularak hükümlülerin avukat ile görüş günlerinin belirlendiği, adı geçen hükümlülerin de bu düzenleme doğrultusunda avukatlarıyla görüşmelerini yaptıkları, anlaşılmıştır."

(Musa Erdoğan /İHA)

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Meteoroloji'den uyarı
Meteoroloji'den uyarı
Orta ve Doğu Karadeniz illerinde sıcaklık artışına bağlı kar erimelerinin meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.
01.02.2017 21:11:48
Aranan 91 kişi yakalandı
Aranan 91 kişi yakalandı
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı huzur operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 91 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
01.02.2017 20:19:26
Eski Sivassporlu 9 milyon Euro'ya transfer oldu
Eski Sivassporlu 9 milyon Euro'ya transfer oldu
Bir dönem Sivasspor forması giyen Kamil Grosicki, İngiliz ekibi Hull City'ye 9 milyon Euro'ya transfer oldu.
01.02.2017 20:03:13
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
01.02.2017 19:39:04
Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa günü yükselişle kapattı
BIST-100 endeksi yüzde 0.64 yükselişle 86,847.96 puandan kapandı. Bankacılık endeksi yüzde 0.93 yükselişle günü bitirdi.
01.02.2017 18:57:52
Netanyahu ve Nieto arasındaki duvar krizinde Rivlin devrede
Netanyahu ve Nieto arasındaki duvar krizinde Rivlin devrede
İsrail Cumhurbaşkanı, “Bu yanlış anlaşılmadan doğan tüm dargınlıklar nedeniyle pişmanlık duyuyorum' dedi.
01.02.2017 18:03:29
İngiltere'nin Brexit raporu yarın parlamentoda olacak
İngiltere'nin Brexit raporu yarın parlamentoda olacak
İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin AB’den ayrılma (Brexit) süreciyle ilgili hükümet planını içeren resmi raporu parlamentoya yarın suncaklarını bildirdi.
01.02.2017 17:59:33
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
CHP'li Öztürk'ten Türkiye'deki Suriyelilere sert sözler
CHP'li Öztürk'ten Türkiye'deki Suriyelilere sert sözler
HDP referandum kararını açıkladı
HDP referandum kararını açıkladı
'Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Nuri Pakdil’le ne konuştu?'
'Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Nuri Pakdil’le ne konuştu?'
TSK eski istihbaratçısının çarpıcı yazısı
TSK eski istihbaratçısının çarpıcı yazısı
Almanya'dan Türkiye'ye sansürlü PKK görüntüsü
Almanya'dan Türkiye'ye sansürlü PKK görüntüsü
Devlet Bahçeli ve AK Parti mizah dergisi kapağında!
Devlet Bahçeli ve AK Parti mizah dergisi kapağında!
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
İddiaların ardından Esed'den ilk fotoğraf
İddiaların ardından Esed'den ilk fotoğraf
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
Rusya'nın hazırladığı Suriye anayasası taslak metni ortaya çıktı
Rusya'nın hazırladığı Suriye anayasası taslak metni ortaya çıktı
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları