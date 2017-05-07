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Adalet Bakanı Bozdağ ABD'ye gitti
07.05.2017 12:17:50

Adalet Bakanı Bozdağ ABD'ye gitti

Adalet Bakanı Bozdağ, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ve geçici tutuklanmasına ilişkin görüşme yapmak üzere, ABD'ye hareket etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15-17 Mayıs'taki ziyareti öncesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi ve geçici tutuklanmasına ilişkin görüşme yapmak üzere, özel uçakla ABD'ye gitti.

Bozdağ ile beraberindeki heyet, Etimesgut'taki Askeri Havaalanı'ndan ABD'ye hareket etti.

Adalet Bakanı Bozdağ, yarın yerel saat ile 17.30'da ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'la bir araya gelecek.

Görüşmede, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine dair ABD'ye gönderilen dört ayrı iade dosyası hakkında bilgiler verecek olan Bakan Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Gülen'in olduğuna dair yeni delilleri de aktaracak.

Bozdağ'ın mevkidaşına, Türkiye ile ABD arasındaki suçluların iadesine ilişkin anlaşmayı hatırlatarak, terörist başı Gülen'in geçici tutuklanmasının zorunlu olduğunu vurgulayacağı öğrenildi.

Bakan Bozdağ, Türkiye tarafından gönderilen geçici tutuklama ve iade dosyalarının gereğinin yapılması için mahkemelere gönderilmesini de görüşmede gündeme getirecek.

- "Türkiye'nin mücadelesi devam edecektir"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dün partisinin Yozgat İl Başkanlığınca düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, ABD ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunmuş, "Görüşmemizin konusu terörist başı Fetullah Gülen'in geçici tutuklanması ve Türkiye'ye iadesi olacaktır. Eninde sonunda onları bulundukları yerlerden alıp Türkiye'ye getireceğiz ve Türk yargısına teslim edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Bozdağ, FETÖ mensuplarının ziyarete ilişkin "yalan haber" yaptığını belirterek, "Bu dosyaların üzerinde çalışan bazı savcılar da bana refakat edecekler, orada teknik görüşmeler de yapılacaktır. Ama hep beraber oradan buradan çarpıtmaya başka başka noktaya çekmeye başlıyorlar. İstedikleri kadar çarpıtsınlar Türkiye'nin bu mücadelesi devam edecektir. Bu örgütün gerçek yüzünü herkes görecektir." değerlendirmesinde bulunmuştu.


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