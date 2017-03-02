03.03.2017 02:30:17

Adalet Bakanı Bozdağ'a vatandaşlardan destek

Fransa'nın Strazburg kentinde ziyaret ve temaslarda bulunan Bozdağ yurda döndü- Almanya'da Türk vatandaşlarıyla bir araya geleceği program iptal edilen Bozdağ, Malatya'da konaklayacağı otele gelişinde 'Vur vur inlesin, Almanya dinlesin' sloganıyla karşılandı

Almanya'da Türk vatandaşlarıyla buluşacağı programı iptal edilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a, bir sempozyuma katılmak üzere geldiği Malatya'da destek gösterisinde bulunuldu.

Fransa'nın Strazburg kentindeki ziyaret ve temaslarını tamamlayan Bozdağ, bugün gerçekleştirilecek "Gençlerin Gözüyle Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Yeni Anayasa Sempozyumu"na katılmak için özel bir uçakla Malatya'ya geldi.

Malatya Erhaç Havalimanı'nda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Vali Mustafa Toprak ve diğer yetkiler tarafından karşılanan Bozdağ, daha sonra Ankara'dan gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile konaklayacağı otele geçti.

Bozdağ, otelin önünde "Vur vur inlesin, Almanya dinlesin" sloganıyla kendisini karşılayan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Strazburg'daki temasları iki gün süren Bozdağ'ın, Almanya'ya geçerek bir programda Türk vatandaşlarına hitap etmesi bekleniyordu. Bakan Bozdağ, Almanya'da katılacağı etkinliğe izin verilmemesinin ardından, bu ülkenin Adalet Bakanı Heiko Maas ile onun talebi üzerine yapacağı görüşmeyi de iptal etmişti.