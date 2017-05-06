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Adalet Bakanı Bozdağ: (2)
06.05.2017 16:56:35

Adalet Bakanı Bozdağ: (2)

'HDP bir yandan CHP bir yandan YSK'yı, başka yerleri suçluyorlar. Utanmadan, arlanmadan, sıkılmadan, YSK ve YSK üyelerini oy çalmakla, çetelikle suçluyorlar. Buradan çok net söylüyorum, YSK'nın sayın başkan ve üyeleri, saygın kişilerdir, yetkin hukukçulardır, vazifelerini anayasa ve yasaya uygun, YSK'nın içtihatlarına uygun ve doğru bir biçimde yapmışlardır'- 'Şimdi de Avrupa İnsan Hakları M

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "HDP bir yandan CHP bir yandan YSK'yı, başka yerleri suçluyorlar. Utanmadan, arlanmadan, sıkılmadan, YSK ve YSK üyelerini oy çalmakla, çetelikle suçluyorlar. Buradan çok net söylüyorum, YSK'nın sayın başkan ve üyeleri, saygın kişilerdir, yetkin hukukçulardır, vazifelerini anayasa ve yasaya uygun, YSK'nın içtihatlarına uygun ve doğru bir biçimde yapmışlardır." dedi.

Bozdağ, partisinin Yozgat İl Başkanlığınca Büyük Sinema Salonu'nda düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği halk oylamasını değerlendirdi.

Milletin yüzde 51,41'nin reyi ile hükümet sisteminin değiştiğini ve ilk uygulamasının yapıldığını anımsatan Bozdağ, "AK Parti'nin lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye üye oldu ama CHP'deki tartışmalar bitmedi. Bitecek gibi de gözükmüyor. Demokrat olan milletin iradesine saygı duyar. Milletin iradesini tartışmaz." diye konuştu.

Türkiye'nin en iyi yaptığı işlerin başında seçim geldiğini, YSK'nın bugüne kadar yönettiği seçimlerin tamamını anayasa ve yasalara uygun bir biçimde yaptığını dile getiren Bozdağ, "Bütün dünyanın gözü önünde yürüyen bu seçim sistemi ve uygulaması her zaman takdir toplamıştır. YSK, bu anlamda Türkiye'nin en güvenilir müesseselerinden bir tanesidir. Bir güven merkezidir. Her seçim sonrası birkaç tartışma olur ama öze dair tartışmalar yapılmaz, seçim kurulunun kararları herkes tarafından saygıyla karşılanır. Her seçim sonrası bildiğimiz bir şey var, CHP ya YSK'yı suçlar ya da halkı suçlar. Kendine dönüp de 'bu milletin oyunu niye alamıyorum, neden destek bulamıyorum' diye kendini sorgulamaz, kendini suçlamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bozdağ, 2015'te mühürsüz zarfların içine konulan oyların geçerli olması için müracaat eden CHP'nin gittiğini, bugün bu oyların geçersiz olması için "Yeri göğü inleten" CHP'nin geldiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne değişti, değişen bir şey yok, CHP değişti. CHP'nin lehine karar verirseniz anayasaya da uygun yasaya da uygun olur ama CHP'nin aleyhine karar çıkarsa anayasaya da yasaya da aykırı olur, mantık bu. Şimdi HDP bir yandan CHP bir yandan YSK'yı, başka yerleri suçluyorlar. Utanmadan, arlanmadan, sıkılmadan, YSK ve YSK üyelerini oy çalmakla, çetelikle suçluyorlar. Buradan çok net söylüyorum, YSK'nın sayın başkan ve üyeleri, saygın kişilerdir, yetkin hukukçulardır, vazifelerini anayasa ve yasaya uygun, YSK'nın içtihatlarına uygun ve doğru bir biçimde yapmışlardır. Burada suç işleyen YSK başkan ve üyeleri değil, suç işleyen, yalan söyleyen, YSK başkan ve üyelerine iftira eden, hakaret eden CHP Genel Başkanı ve CHP sözcüleridir. CHP'nin Genel Başkanı ve temsilcileri, YSK üyelerine iftira ederek, hakaret ederek açıkça suç işlemişlerdir. Ben de buradan ihbar ediyorum, bu hakaretçileri, bu iftiracıları cumhuriyet savcılıklarına ihbar ediyorum. Yasalar neyi emrediyorsa gereğini yapacaklarına da şüphem yoktur."

- "AİHM karışamaz"

YSK kararlarının kesin olduğunu ve bunu anayasanın söylediğini vurgulayan Bozdağ, kurulun kararları aleyhine hiçbir merciye başvurulamayacağını anımsattı.

Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

"YSK'nın pek çok kararı var, Anayasa Mahkemesinin bu yönde kararları var, Danıştayın bu yönde kararları var. Anayasa diyor ki 'YSK kararlarının aleyhine hiçbir merciye başvurulamaz.' Bu karar kesin, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay aynısını söylüyor ama birileri çıkıp bambaşka bir şey söylüyor. Bu milletin aklıyla alay ediyor. Nasıl başvuracaksınız Anayasa Mahkemesine? Dilekçe hakkınız var, verirsiniz ama onlar, bunu inceleme hak ve yetkisine sahip değildir. Verdiğiniz dilekçeyi geldiği gibi göndermek durumundadır, başka bir seçeneği de yok ama milletin aklını karıştırmak için başka başka yollarla sanki yargı yolu açıkmış gibi tartışma yapıyorlar. Şimdi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) gidiyorlar. Müracaat edenler var, edecekler var. AİHM ne yapacak, yapacağı hiçbir şey yok. Daha önce yapılmış müracaatlar var. AİHM, 'halk oylaması denetlemek benim yetkim ve görev alanımda değildir' diyecektir. Şimdi AİHM, Türkiye'nin halk oylamasına karışabilir mi? Karışamaz. Anayasasını değiştirmesine karışabilir mi? Karışamaz çünkü Türkiye egemen ve bağımsız bir devlettir. Bizim hangi kanunu yapacağımıza, anayasamızı nasıl düzenleyeceğimize AİHM veya başkaca bir ülke karışamaz. Karıştığı zaman onun karışmasının bir kıymeti olmaz. Türkiye bağımsız bir devlettir. Başka ülkedeki mahkemenin vereceği kararlarla Türkiye'nin bağımsızlığına egemen devlet olma anlayışına kimse gölge düşüremez, düşürmesine de izin vermeyiz. CHP, Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet ederek netice alacağına düşünüyorsa boşuna uğraşıyor. Netice alamaz. Netice alması da mümkün değildir. "

Bozdağ, seçim sonuçlarının kesin olduğunu, bundan sonra seçimi tartışmayı bırakıp yeni hükümet sisteminin Türkiye'ye yeni fırsat ve imkanlar sunduğunu konuşmak gerektiğini belirtti.

- "Sistem değişti ama CHP değişmedi"

"Hep beraber bu yeni fırsat ve imkanları kullanmalı, Türkiye'ye bunların ne kazandıracağını daha iyi anlamaya ve ona göre pozisyon almaya çalışmalıyız." diyen Bozdağ, yeni dönemde uyum yasaları çıkacağını bildirdi.

Bakan Bozdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uyum yasalarıyla milletimizin sandıkta kabul ettiği yeni hükümet sisteminin sağlıklı bir biçimde işlemesi konusuna katkı vermeliyiz. İktidarıyla muhalefetiyle bir araya gelmeli, yeni sistemin uyum yasalarını, temel taşlarını beraber koymalıyız. Aklımızı aklımıza eklemeli, bilgimizi bilgimize eklemeli daha iyisini birlikte bulmalıyız. 'Yok ben bunu tanımıyorum, ben buna katkı vermiyorum, küstüm oynamıyorum' anlayışını bırakmamız lazım. Şimdi HSYK üyelerinin seçimi var. CHP, HDP çocuklar gibi 'küstüm oynamıyorum' diye komisyona üye vermiyorlar. Şu anda sistem değişti ama CHP değişmedi, aynı duruyor. Sanki sistem değişmemiş gibi konuşmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı tarafsız olacakmış, partili olmayacakmış, artık bitti o iş. Cumhurbaşkanı'nın partili olacağına halk karar verdi ve Cumhurbaşkanımız da geldi AK Parti'ye üye oldu ve o iş bitti artık ama hala CHP sistem değişmemiş gibi devam ediyor."

(Bitti)


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