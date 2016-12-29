30.12.2016 07:33:58

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ:

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'Ortaya konan iradeden sonra Anayasalar içerisinde en büyük reformun ilk adımını attık. Bu reformun, değişimin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum' dedi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Ortaya konan iradeden sonra Anayasalar içerisinde en büyük reformun ilk adımını attık. Bu reformun, değişimin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.Bozdağ, Anayasa değişiklik teklifinin komisyonda kabul edilmesinden sonra teşekkür konuşması yaptı. Bozdağ, şunları kaydetti:"Ortaya konan iradeden sonra Anayasalar içerisinde en büyük reformun ilk adımını attık. Bu reformun, değişimin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ülkemiz, Parlamentomuz için hayırlı olsun. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyorum."