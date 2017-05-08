SON HABERLER
Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
Bozdağ, ABD'li mevkidaşı ile FETÖ elebaşı Gülen'in iadesini görüştü
Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yurt genelinde dev operasyon
Türkiye'de ilk defa ele geçirildi
'22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'
Mısır Parlamentosu'na getirilen 'Ezher' yasa tasarısı
Aydın'da FETÖ'nün 24 mahrem imamı tutuklandı
Eski il jandarma komutanı FETÖ'den tutuklandı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD'li mevkidaşı Jeff Sessions ile görüştü. Görüşme 45 dakika sürdü.
ANASAYFA
GÜNDEM
POLİTİKA
TÜRKİYE
DÜNYA
YAŞAM
EKONOMİ
SPOR
FETVA
İSLAM
ÇEVİRİ
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
FOTO
VİDEO
ANASAYFA
GÜNDEM
POLİTİKA
TÜRKİYE
DÜNYA
YAŞAM
EKONOMİ
SPOR
FETVA
İSLAM
ÇEVİRİ
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
09.05.2017 00:07:32
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD'li mevkidaşı Jeff Sessions ile görüştü. Görüşme 45 dakika sürdü.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD'li mevkidaşı Jeff Sessions ile görüştü. Görüşme 45 dakika sürdü.
IHAAW001756-SIY/09-05-2017 - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD'li mevkidaşı Jeff Sessions ile görüştü. Görüşme 45 dakika sürdü. 09.05.2017 00:17:56 TSI NNNN
YORUM YAZ
Yorumunu Gönder
Kardemir Karabükspor Osmanlıspor'u tek golle geçti
Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Osmanlıspor'u 1-0 yendi.
09.05.2017 00:06:06
26 adrese uyuşturucu baskını
Erzurum’da polis tarafından 26 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
08.05.2017 23:55:54
Okul servisleri çarpıştı: 4 yaralı
Düzce'de iki okul servisinin çarpışması sonucu 3'ü öğrenci, 4 kişi yaralandı.
08.05.2017 23:22:27
Akhisar Belediyespor'dan Gaziantepspor'a gol yağmuru
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Akhisar Belediyespor, sahasında Gaziantepspor'u 6-0 mağlup etti.
08.05.2017 22:56:36
HDP’li Konca hakkında yakalama kararı
HDP Siirt Milletvekili Besime Konca'nın tahliye edilmesine yapılan itiraz üzerine hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartıldı.
08.05.2017 22:41:31
Başkent’te FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
Ankara’nın Polatlı ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında “ByLock” kullandıkları iddia edilen 17 kişi gözaltına alındı.
08.05.2017 22:14:10
Ümraniye'de yangın!
Ümraniye'de 2 katlı binada çıkan yangında binanın çatısı alev alev yandı. Yangın 1 saatte söndürüldü.
08.05.2017 21:50:24
TİMETÜRK
SON
HABERLER
Kardemir Karabükspor Osmanlıspor'u tek golle geçti
26 adrese uyuşturucu baskını
Mistura Cenevre görüşmeleri için tarih verdi
Okul servisleri çarpıştı: 4 yaralı
Erdoğan'ın Kudüs sözlerine İsrail'den cevap
Akhisar Belediyespor'dan Gaziantepspor'a gol yağmuru
HDP’li Konca hakkında yakalama kararı
Başkent’te FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
Lucescu sezon sonunda Zenit'ten ayrılıyor
Başbakan Yıldırım'dan İsrail'e: Bu nöbet bitmez
Ümraniye'de yangın!
Macron'un ilk yurt dışı ziyareti Almanya'ya
Tijen Karaş: Bana bunu yapmayın
» Bir insan nasıl örnek alınmalıdır?
» Recep ve Şaban aylarını nasıl değerlendirmeliyiz?
» Cuma hutbesi esnasında telefonla oynamak doğru mudur?
» Namazlarımı Kılmıyorum, Ne Yapmalıyım Hocam?
ÇOK OKUNANLAR
'ABD, Davutoğlu döneminde devreye girdi'
Ramazan ayı sonunda YPG'ye 'bir gece ansızın' gidilebilir...
FETÖ soruşturmalarında devlete düşen görev: Bir ‘ihraç’ hikâyesi
Topbaş'ın damadı Kavurmacı için yeniden tutuklama talebi!
AK Parti'den HDP kararı
'TSK’da 'FETÖ' seferberliği'
CHP'li Özgür Özel 'ortak aday' dedi
'FETÖ'cüler askeri disiplini yıkmak için sivil dolaşırlardı'
İran'dan Suudi Arabistan'a tehdit etti! 'Mekke ve Medine...'
Ak Partili eski vekil FETÖ'den gözaltında!
TİMETÜRK
AJANS
HABERLERİ
Bozdağ, ABD'li mevkidaşı ile FETÖ elebaşı Gülen'in ia
Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yurt genelinde dev opera
Türkiye'de ilk defa ele geçirildi
'22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'
Mısır Parlamentosu'na getirilen 'Ezher' yasa tasarısı
Aydın'da FETÖ'nün 24 mahrem imamı tutuklandı
Eski il jandarma komutanı FETÖ'den tutuklandı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD'li mevkidaşı Jeff Ses
Tekirdağ'da silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını
'2017 Uluslararası Dergicilik Ödülleri' verildi
Bouchard, eleştirdiği Sharapova'yı yendi
Dalaman'da şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
Hıdırellez Bahar Şenlikleri Festivali kapanış program
Kosova'da 'Anadolu Motiflerinin Dili' Sergisi
Trump'tan Macron'a tebrik telefonu
Yemen'deki kolera salgını
Avusturya meclisinden tartışmalı burka yasağına onay
Yeni Cenevre müzakereleri 16 Mayıs'ta
Chelsea'den şampiyonluk için büyük adım
Cenevre görüşmeleri 16 Mayıs'ta yapılacak
Cenevre görüşmeleri için tarih verildi
Maçın ardından
Tekirdağ'da silahlı saldırı: 1 ölü
İsrail'in Gazzeli balıkçılara saldırıları
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
TIMETURK
GÜNDEM
POLİTİKA
TÜRKİYE
DÜNYA
YAŞAM
EKONOMİ
SPOR
FETVA
İSLAM
ÇEVİRİ
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
RÖPORTAJ
EĞİTİM
YEREL
BLOG
KÜLTÜR
MEDYA
TARİH
ANALİZ
AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları