06.05.2017 08:53:06

'Açlık grevindeki Filistinlileri zorla besleme ölümlere yol açabilir'

Filistin Sağlık Bakanı Cevad Avad, İsrail hapishanelerinde açlık grevindeki tutukluların zorla beslenmesi durumunda hayatlarının tehlikeye gireceği uyarısında bulundu.

Filistin Sağlık Bakanı Cevad Avad, İsrail hapishanelerinde açlık grevindeki tutukluların zorla beslenmesi durumunda hayatlarının tehlikeye gireceği uyarısında bulundu.

​Yazılı açıklama yapan Avad, "Zorla besleme, tutuklular için gerçek bir tehlike arz ediyor. Bu uygulama, psikolojik ve fiziksel işkence olmasının yanında tutukluları ölüme kadar götürebilir" ifadesini kullandı.

​Avad, Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Birleşmiş Milletler (BM) heyetlerinin, zorla beslenmeye karşı çıktığına işaret etti.

Hamas Esirler Yüksek Kurulu, İsrail Hapishaneler İdaresinin, açlık grevi yapan Filistinli tutukluların zorla beslenmesini planladığını duyurmuştu.