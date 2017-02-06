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Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu toplandı
06.02.2017 16:37:00

Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu toplandı

Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu şubat ayı toplantısı Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında yapıldı.

Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu şubat ayı toplantısı Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında yapıldı.

112 Acil Çağrı Merkezinde yapılan toplantıya Vali Güvençer'in yanı sıra Vali Yardımcısı Mehmet Yüce, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, İl Jandarma Komutanı Albay Özcan Kaplan, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, İl Sağlık Müdürü Hakan Bayrakcı, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bekir Şen, İtfaiye Daire Başkanı Ali Gül, İzmir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Suat Keten, Manisa Orman İşletme Müdürü Yasin Toprak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Uğur Bayıl ve kurumların diğer sorumluları katıldı.

Toplantıda Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün kurulma süreci, hedefleri ve sistem çalışmaları hakkında AFAD İl Müdürü ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Bekir Şen tarafından brifing verildi. Şen, "7 Nisan 2016'da itfaiye, 16 Mayıs 2016'da Sağlık, 23 Eylül 2016'da AFAD'ın devreye alınması ile birlikte asılsız çağrı sayısı ocak ayı itibariyle yüzde 95'ten yüzde 81'e düşmüştür. Önümüzdeki günlerde 155 Emniyet, 156 Jandarma, 177 Orman Yangın Acil Çağrı numaralarının sisteme entegre edilmesi ile ilimizdeki acil çağrıların tek numaraya dönüştürülmesi sağlanmış olacak" dedi.

Vali Güvençer toplantının açılışında yaptığı konuşmada tek numara acil çağrı sisteminin önemini vurgulayarak sisteme çeşitli nedenlerle henüz entegre olamayan 155 Emniyet, 156 Jandarma, 177 Orman Yangın kurumlarının da en kısa sürede personel eğitimlerini tamamlayarak 112 Acil Çağrı Merkezi Tek Numara Sistemine dahil olmak için hazırlıklarını tamamlamalarını istedi.

Vali Güvençer brifing sonunda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin çalışmalarını yerinde izleyerek, çağrı salonundaki personeli çalışmalarından dolayı tebrik edip, başarılar diledi.

Acil Çağrı Merkezi Projesinin özellikleri ve sağladığı faydalar şöyle sıralandı: "Tek numara ile vatandaşa kolaylık sağlaması, gereksiz çağrıların elenmesi ile zaman ve iş gücü kaybının engellenmesi, birden çok kuruma eş zamanlı müdahale sağlanması, kurumlar arası koordinasyon ile müdahale ve zaman kazancı, tüm bilgilerin veri tabanına kaydedilmesi ve bu bilgilerin eş zamanlı olarak paylaşılması ve sistemde gerçekleşen işlemlerin detaylı istatistiklerinin oluşturularak sorgulanması, ileri teknolojinin ortak kullanımı ile işgücü ve maliyet kazanımı."

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