23.02.2017 10:25:51

Açıköğretim Sisteminin Ankaralı öğrencilerine başarı belgeleri takdim edildi

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Sisteminin başarılı öğrencileriyle farklı illerde bir araya gelmeye devam ediyor.

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Sisteminin başarılı öğrencileriyle farklı illerde bir araya gelmeye devam ediyor.Eskişehir de dâhil olmak üzere bugüne kadar 30'u aşkın ilde gerçekleştirilen törenlerin bu seferki durağı Ankara oldu. Ankara Üniversitesi Tandoğan Kampüsü Eczacılık Fakültesi 50. Yıl Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Açıköğretim Sistemi başarı belgesi takdim töreninde bölüm ve program bazında dereceye giren öğrencilere başarı belgesi verildi. Törene Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney ile İşletme ve İktisat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hasan Durucasu'nun yanı sıra çok sayıda öğretim elemanı ve öğrenci katıldı.Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin toplumun her kesiminden öğrencisi olduğuna değinen Prof. Dr. Yücel Güney, "Şu anda 28 yaş üstü öğrenci sayımız 500 bin civarında. Biz 2 bin 500 öğretim elemanıyla Açıköğretim Sistemini götürüyoruz. Başarılı olan öğrencilerimizle her yıl böyle toplantılar yapıyoruz. Uzaktan eğitim alan başarılı olan öğrencilerimizle bugün 32'inci ildeyiz. Ankara'ya gelene kadar 6 bin öğrencimize başarı belgesi verdik. Bu sayı 81 ilimizde devam edecektir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu."Biz büyük bir aileyiz"Anadolu Üniversitesi İşletme ve İktisat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hasan Durucasu ise şunları söyledi:"Biz büyük bir aileyiz. Açıköğretim Sisteminin doğası gereği iletişimi doğrudan birebir kurabilmemiz mümkün olmamaktaydı. Bunu bir nebze giderebilmek için siz başarılı öğrencilerimizle bir araya gelmiş bulunuyoruz.""Anadolu Üniversitesi çağdaş bir kurumdur"Anadolu Üniversitesinin Türkiye'nin her köşesine eğitim ışığı saçmaya devam edeceğini kaydeden Anadolu Üniversitesi Aydınlıkevler Büro Yöneticisi Ayla Erşen, "Anadolu Üniversitesi çağdaş bir kurumdur. Uzaktan eğitim programının yaklaşık 3 milyon öğrencisi bulunmaktadır. Her düşünceden ve etnik kökenden öğrencimiz sistem içerisinde yer almaktadır. Bizi geniş bir aile yapan da budur. Bizler bu ailenin ferdi olmaktan gurur duymaktayız" ifadelerini kullandı.Ankara'daki başarılı öğrenciler adına konuşma yapan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sekreteri Abdullah Ankaşman, gençlere tavsiyelerde bulunarak, belli bir noktada takılıp kalmamalarını önerdi."Anadolu Üniversitesi bize verdiği değeri ve önemi gösterdi"Başarı belgesi alan mezunlardan Murat Ulama, törene ilişkin görüşlerini şu şekilde aktardı:"Anadolu Üniversitesi bize verdiği değeri ve önemi gösterdi. Belli bir yaştan sonra mezun olmanın sevincini yaşadık, ayrıca bu sayede de sevincimizi onlarla paylaşmış olduk. Bizim gibi düşünen ve okumak isteyen herkesin eğitim hayatlarına devam etmelerini istiyoruz."Görme engelli olan ve aynı zamanda Eğitimde Görme Engelliler Derneği Başkanlığı görevini yürüten Açıköğretim Fakültesi mezunu Emre Taşgın ise, "Anadolu Üniversitesinin uzaktan eğitim alanında yaptığı çalışmalar son derece önemli. Bu toplantıların bizler açısından motivasyon arttırıcı olduğunu düşünüyorum. Açıköğretim Sisteminde öğrenim gören çok sayıda engelli öğrenci var. Umarım bu öğrencilerin ders kaynaklarına erişimi konusunda da Açıköğretim Fakültesinin yürüttüğü çalışmalar devam eder" dedi.Törende Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası da müzik dinletisi sundu.