SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Açıköğretim Sistemi'nin ölçme ve değerlendirme alanındaki gelişmeleri masaya yatırıldı
13.02.2017 16:48:36

Açıköğretim Sistemi'nin ölçme ve değerlendirme alanındaki gelişmeleri masaya yatırıldı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Açıköğretim Sistemi'nde özellikle son 3 yıllık süreçte ölçme ve değerlendirme alanında yapılan değişikliklere ve gelişmelere yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Açıköğretim Sistemi'nde özellikle son 3 yıllık süreçte ölçme ve değerlendirme alanında yapılan değişikliklere ve gelişmelere yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, farklı illerden ve üniversitelerden gelen ölçme ve değerlendirme uzmanlarına kapılarını açtı. Açıköğretim Fakültesi Çok Amaçlı Salon'daki toplantıya, Rektör Gündoğan'ın yanı sıra Açıköğretim Sistemi'nden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Özcan ile Açıköğretim Fakültesi öğretim elemanları ve ölçme ve değerlendirme alanında uzman çok sayıda akademisyen katıldı.

Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Murat Akyıldız ile Yrd. Doç. Dr. Nejdet Karadağ'ın, Açıköğretim Sistemi içerisinde ölçme ve değerlendirme alanında son yıllarda yaşanan gelişmelere ilişkin gerçekleştirdikleri sunumla başlayan toplantı, iki bölüm hâlinde gerçekleştirildi. Toplantının ikinci bölümü ise farklı üniversitelerden gelen alanında uzman akademisyenlerin de katılımıyla sistemin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunulmasıyla devam etti.

"Açıköğretim Sistemi, Türkiye açısından önemli bir sistem"

Açıköğretim Sistemi'nin geliştirilmesine yönelik görüşlerin paylaşıldığı toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, Açıköğretim Sistemi'nin Türkiye açısından önemli bir sistem olduğuna ve sistemde yaşanan gelişmelerin ve iyileştirmelerin de Türk Yükseköğretim Sistemi'ni yakından ilgilendirdiğine dikkat çekti. Açıköğretim Sistemi'nde, öğrencilere açıköğretimin sadece sınavdan ibaret bir sistem olmadığını ifade etmeye çalıştıklarını belirten Rektör Gündoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Öncelikle biz lisans ve ön lisans eğitimi veriyoruz. Ölçme ve değerlendirme dediğimiz şey ise sadece sistemin bir parçası. Dolayısıyla açıköğretim, bir sınavdan ibaret görülmemelidir. Özellikle son 3 yıldır Açıköğretim Sistemi'ndeki tüm hocalarımız var güçleriyle sistemin kalitesini iyileştirme konusunda çok ciddi çalışmalar yürütüyorlar. Çalışmalarımız tabi sadece kitapla da sınırlı değil. Açıköğretim Sistemi öyle bir noktaya geldi ki kitap dışında program çekimlerinden, animasyonlara ve sınav hazırlıklarına kadar farklı çalışmalar da gerçekleştiriyoruz."

"Temel amacımız öğrencilerimize iyi bir öğretim sistemi sunmak"

Bütün bu çalışmaların arkasında yatan asıl amacın "öğretmek" olduğunun altını çizen Prof. Dr. Naci Gündoğan, öğretmenin dışında öğrencinin aldığı bilgiyi ölçmenin ve bunu da bir sertifikasyona bağlamanın ise önemli bir aşama olduğunu dile getirdi. "Sınav sisteminde değişiklik yaparken bizim amacımız öğrenciye gerçek anlamda öğretim hizmeti vermek" diyen Gündoğan, konuyla ilgili görüşlerini şu şekilde aktardı:

"Açık uçlu soru zorlaştırıcı değil kolaylaştıran bir sistem"

"Hedeflerimizden biri de öğrencilere nitelikli soru vermekti. Açık uçlu soru tekniği de bunlardan birisi. Aslında açık uçlu soru sanıldığı gibi sınavı zorlaştırıcı değil, aksine kolaylaştıran bir sistem. Öğrenci çoktan seçmeli de ya doğru ya da yanlış cevap veriyor. Açık uçlu soru tekniğinde ise öğrenci soruyu bir yerinden yakaladığı takdirde soruyla ilgili puanlandırılabilecek. Kesinlikle temel amacımız, öğrencilerimize daha iyi bir öğretim sistemi sunmak. Tabi daha sonra da bunu ölçmek, ölçerken de adil, gerçekten öğrencinin ne bildiğini ölçebilecek bir sistemi yerleştirmek."
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Emine Erdoğan meslek edindirme merkezinde
Emine Erdoğan meslek edindirme merkezinde
Emine Erdoğan, Abdullah bin Yusuf Fakhro Sosyal Yaşam ve Meslek Edindirme Merkezini ziyaret etti.
13.02.2017 16:41:27
Evin altından tarihi mağara çıktı
Evin altından tarihi mağara çıktı
Gaziantep’te rivayetler üzerine meraklanan tarihi bir binanın sahibi, restore ettiği evin altında yaklaşık 2 asırlık olduğu tahmin edilen bir mağara buldu.
13.02.2017 16:41:20
Depremde hasar gören caminin minaresi yıkıldı
Depremde hasar gören caminin minaresi yıkıldı
Çanakkale Ayvacık'a bağlı Taşağıl köyünde depremde hasar gören cami minaresi kontrollü şekilde yıkıldı.
13.02.2017 16:24:55
Hastane bahçesindeki mermer tarihi eser çıktı
Hastane bahçesindeki mermer tarihi eser çıktı
Hastane bahçesinde sehpa olarak kullanılan mermerin, Roma dönemine ait bir sütunun parçası olduğu ortaya çıktı.
13.02.2017 16:18:37
İzmir'de alt geçit inşaatını su bastı
İzmir'de alt geçit inşaatını su bastı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki alt geçit inşaatı suyla doldu.
13.02.2017 16:05:10
Depremde yıkılan evin altından kaynak suyu çıktı
Depremde yıkılan evin altından kaynak suyu çıktı
Ayvacık'taki depremlerin ardından yıkılan bir evin altından kaynak suyu akmaya başladı.
13.02.2017 15:58:19
Kasko ücretlerine 'dijital' indirim
Kasko ücretlerine 'dijital' indirim
Dijital teknoloji sigorta sektörünü yeniden şekillendiriyor. Artık araca takılan özel bir cihaz ya da telefon uygulamasıyla hatasız sürücü rapor ediliyor. Kasko bedeli buna göre belirleniyor
13.02.2017 15:44:43
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Referandum anketinde rekor 'Evet' çıktı
Referandum anketinde rekor 'Evet' çıktı
Hizbullah'tan Suriye açıklaması
Hizbullah'tan Suriye açıklaması
Hizb-i İslami lideri Hikmetyar İstanbul'da mı?
Hizb-i İslami lideri Hikmetyar İstanbul'da mı?
'Erdoğan'ı öldürmekten vazgeçmediler'
'Erdoğan'ı öldürmekten vazgeçmediler'
CIA'den Suudi veliahta madalya
CIA'den Suudi veliahta madalya
İsrail ezanı yasakladı
İsrail ezanı yasakladı
TSK, IŞİD'in can damarlarını vurdu
TSK, IŞİD'in can damarlarını vurdu
'Rus ekip Türkiye'de denetleme yapacak'
'Rus ekip Türkiye'de denetleme yapacak'
Sözcü Yazarı: Hulusi Akar Başkan Yardımcısı olacak
Sözcü Yazarı: Hulusi Akar Başkan Yardımcısı olacak
Irak, PKK'nın maaşını kesti mi?
Irak, PKK'nın maaşını kesti mi?
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Şapka işareti kalktı mı? TDK Başkanı açıkladı
Şapka işareti kalktı mı? TDK Başkanı açıkladı
PYD Menbiç’te hendek kazıyor
PYD Menbiç’te hendek kazıyor
Suriye'de bir haftada 20 çocuk hayatını kaybetti
Suriye'de bir haftada 20 çocuk hayatını kaybetti
Lübnan lideri Hizbullah'a kefil oldu
Lübnan lideri Hizbullah'a kefil oldu
Erdoğan: 'Hayır' diyenler 15 Temmuz'un yanında
Erdoğan: 'Hayır' diyenler 15 Temmuz'un yanında
'Şu Kayı Boyu efsanesi'
'Şu Kayı Boyu efsanesi'
'Trump Gülen'i iade edebilir'
'Trump Gülen'i iade edebilir'
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
Dava Adamına Tavsiyeler
Dava Adamına Tavsiyeler
'Türkiye stratejik bir konuma sahip'
'Türkiye stratejik bir konuma sahip'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları