17.02.2017 13:15:44

Açık Öğretim Lisesi kayıtları uzatıldı

Kula Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Saracaloğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Liselerine yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için tarihlerin uzatıldığını söyledi.

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Kula Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Saracaloğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Liselerine yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için tarihlerin uzatıldığını söyledi.Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Liselerine yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için tarihlerin uzatıldığını açıklayan Kula Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Saracaloğlu, "2016 2. döneminde çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramayanlar için yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 22 Şubat 2017 mesai bitimine kadar uzatılmıştır. Daha Önce 08 Şubat 2017 tarihine kadar yeni kayıt ya da kayıt yenileme yaptıran öğrencilerimiz ders seçimi ve sınav yeri bilgileri ile ilgili sistem üzerinden herhangi bir değişiklik yapamayacaklardır" dedi.