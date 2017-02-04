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Acıbadem Maslak Hastanesi'nin rekortmen hekimi robotik cerrahi yöntemini anlattı
04.02.2017 07:55:20

Acıbadem Maslak Hastanesi'nin rekortmen hekimi robotik cerrahi yöntemini anlattı

Acıbadem Maslak Hastanesi'nin rekortmen hekimi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Kural, Türkiye'nin üroloji alanındaki robotik cerrahide çok iyi bir noktaya geldiğine dikkat çekti.

Acıbadem Maslak Hastanesi'nin rekortmen hekimi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Kural, Türkiye'nin üroloji alanındaki robotik cerrahide çok iyi bir noktaya geldiğine dikkat çekti.

Robotik cerrahi yöntemiyle 12 yılda bin 500 ameliyat gerçekleştiren Acıbadem Maslak Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Kural, "DA Vinci robotik cerrahi" olarak adlandırılan yöntemin kazandırdığı avantajları anlattı. Kural, günümüzde başta üroloji olmak üzere kadın hastalıkları, genel cerrahi, kalp damar cerrahisi ve kulak burun boğaz alanında "altın standart" olarak nitelendirilen yöntemin Türkiye'de kamu, üniversite ile özel hastanelerde başarıyla uygulandığını kaydetti.

Türkiye'de 12 yıllık geçmişi olan robotik cerrahinin en yaygın kullanıldığı alanların başında ürolojinin geldiğini ifade eden Kural, Türkiye'de üroloji alanında gerçekleştirdiği bin 500 ameliyat ile Türkiye'de, Doğu Avrupa'da ve Ortadoğu'da rekora imza attı.

Robotik cerrahideki başarıları nedeniyle Acıbadem Üniversitesi'nin bünyesinde bulunan ve dünyada ilk 3 merkezden biri kabul edilen Klinik Simülasyon ve İleri Düzey Endoskopik-Robotik Cerrahi Eğitim Merkezi'nin (CASE) Robotik Cerrahi Eğitim Merkezi'ne de ismi verildi. Kural, bu alandaki eğitimlere hem ülke içinde hem de yurtdışında devam ettiklerini belirterek, "Acıbadem Üniversitesi'nin yanı sıra yurt içinde kamu ve özel hastanelerde toplam 6 merkeze gelen yerli ve yabancı uzmanlara eğitim veriyoruz. Eğitim programlarımızı yurtdışına da taşıdık. Örneğin sadece Yunanistan'da robotik cerrahi ile 100'ü aşkın ameliyat yaptık. Merkezimiz dışında eğitimlerdeki ameliyatları da kattığımızda ekibimizle vaka sayımız 1700'ü geçiyor. Bu sayı Avrupa'da ilk 5'e giriyor" şeklinde konuştu.

Rekor düzeyde robotik cerrahi ameliyatı

Türkiye, Doğu Avrupa ve Ortadoğu'da üroloji alanında rekor düzeyde robotik cerrahi ameliyatı yapan Acıbadem Maslak Hastanesi Üroloji Uzmanı Kural, Türkiye'nin üroloji alanındaki robotik cerrahide çok iyi bir noktaya geldiğine dikkat çekti. İlk robotik cerrahi ameliyatını 2005 yılında gerçekleştirdiklerini belirten Kural, bugüne dek ekibiyle birlikte ulaştıkları vaka sayısının bin 500 olduğunu söyledi. Kural, bu ameliyatların büyük çoğunluğunun prostat kanseri ameliyatı olduğunu belirterek, "Geri kalanın büyük bölümü ise böbrek kanseri ve böbrek kanal darlığı ameliyatları. Ameliyatların küçük bir bölümünü de mesane kanseri ameliyatları oluşturuyor" dedi.

Operasyonların her aşamasında büyük bir hassasiyet gösterildiğinin altını çizen Kural, "Robotik cerrahi aslında laparoskopinin bir üst aşaması. Robotik cerrahinin klasik laparoskopiden farkı, görüntünün 3 boyutlu ve en az 12 kat büyütülmüş şekilde konsola taşınıyor olması. Da Vinci robotik cerrahi sistemi yüksek çözünürlüklü 2 adet fiber optik kameradan oluşuyor. Cerrahi konsolunda oturan cerraha, tıpkı gözlerimizde olduğu gibi, derinlik hissi olan 3 boyutlu görüntü sağlanıyor. Bu kameralar ile operasyon alanı 10, 12 kat büyütülebiliyor. Bu sayede cerrah ameliyat sahasını daha ayrıntılı ve net olarak görebiliyor. Ayrıca robotun uç bölümleri kendi ekseni etrafında 540 derece dönebilen robotik aletleri insan elinin uzanamayacağı yerlere ulaşabiliyor ve hekimlere açık ameliyat ile yapılacak hareketlerin çok daha ilerisinde hareket kabiliyeti sunuyor. Bu özellikleri ile ameliyatların her aşaması büyük bir hassasiyetle gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.

Kural, robotik cerrahinin ürolojideki faydalarını ise "Daha az kesi ve buna bağlı estetik avantaj,

Daha az kan kaybı, daha az ağrı, daha kısa sürede iyileşme ve günlük hayata dönüş, aşırı kilolu hastaların ameliyatlarının daha kolay yapılabilmesi, ameliyat sonrası radyoterapi, kemoterapi gereken hastaların bir an önce tedaviye başlayabilmeleri" olarak sıraladı.

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