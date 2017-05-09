10.05.2017 08:24:31

Aç, susuz umuda yolculuk Ağrı'da objektiflere yansıdı

Afganistan ve Pakistan'da yaşanan savaş ve olumsuz şartlardan kaçarak umuda yolculuğa çıkan 15 göçmen, 37 gün yürüdükten sonra geldikleri Ağrı'da kameralara yansıdı.

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Afganistan ve Pakistan'da yaşanan savaş ve olumsuz şartlardan kaçarak umuda yolculuğa çıkan 15 göçmen, 37 gün yürüdükten sonra geldikleri Ağrı'da kameralara yansıdı.Ağrı'ya Afganistan ve Pakistan'dan kaçak yollarla gelen sayıları 15'i bulan göçmenler İstanbul'a ulaşmak için yollarda yürüyerek hayallerindeki yaşama ulaşmaya çalışıyorlar. Afganistan ve Pakistan'da terör olayları ve fakirlik nedeniyle ülkelerinden yola çıkarak gece, gündüz demeden dağlarda ve yollarda yürüyen göçmenler 37 gün süren yürüyüşleri sonrası Ağrı'ya ulaştılar. Geceleri dağlarda ve karayolu kenarlarında yatan göçmenler, aç ve susuz bir şekilde yürümeye devam ediyorlar. İHA ekibinin yol kenarında görüntülediği göçmenler, ekipten su isteyerek çok aç ve susuz olduklarını anlattılar.Afganistan ve Pakistan'dan çıkan ekibin 1000 dolar karşılığında anlaşarak Türkiye'ye gelmek için yola çıktığını belirten göçmenler, kendilerini sınıra bırakan göçmen kaçakçılarının bırakıp kaçtığını söylediler.Göçmenlerden tek Türkçe bilen 26 yaşındaki Afganistanlı Abdulvasi Gurbankılıç, ülkelerinde yaşanan terör olayları, yaşanan işsizlik ve fakirlik nedeniyle günlerdir yolda olduklarını söyledi. Çoğu zaman güçlükle yürüdüklerini yaşamak için yol kenarlarında biriken yağmur sularını içtiklerini belirten Gurbankılıç "Doğubayazıt'tan Ağrı'ya kadar 100 kilometredir yürüyoruz. Akşam olmak üzere ama biz hala yürüyoruz. Yürümekten ayaklarımıza ağrı girdi. Afganistan'dan çıkalı 37 gün oldu. Özellikle etkili olan yağmur yağışı yürüyüşümüzü etkiliyor. Ayaklarımız şişmiş durumda, yürüyemiyoruz. Ülkemden İstanbul'a çalışmak için geldim. Arabalar bizi almıyor, hep yürüyoruz, havalar çok soğuk, paramız yok hiç bir şey yiyemiyoruz. Karnımızda aç, ama ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çok az şeyler yiyerek yürüyoruz, arabalara binemiyoruz. Ayaklarımdan dolayı yürüyemiyorum. 3 gündür yemek yemiyoruz, su içmiyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.