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Aç köpeği elleri ile beslediler
31.12.2016 12:30:45

Aç köpeği elleri ile beslediler

Eskişehir'de iki genç kız arkadaş, soğuk kış gününde aç kalan köpeği elleriyle besledi.

Eskişehir'de iki genç kız arkadaş, soğuk kış gününde aç kalan köpeği elleriyle besledi.

Eskişehir'de kar ve soğuk hava sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Kış nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının yardımına bazı hayvanseverler koşuyor. Duyarlı genç kızlardan Anadolu Üniversitesi Bankacılık Bölümünde okuyan Eda Çiçek Yalçın, Osmangazi Üniversitesi önündeki parkta gördükleri soğuktan üşüyen aç köpek karşısından duygulandıklarını anlattı. Marketten aldıkları bazı yiyecekleri köpeğe yedirdiklerini, süt içirdiklerini anlatan Yalçın, kış aylarında soğuktan etkilenen hayvanlara vatandaşların duyarsız kalmamasını, herkesin imkanı çerçevesinde yardım etmesi gerektiğini söyledi.

Hayvanlar için daha önce ev yaptıklarını, lakin hoşgörüsüz insanların yapılan evleri kaldırıp attıklarını belirten Yalçın, "Ev yapmak için çok bir şeye gerek yok. Straforlar var, onlar birleştirilip yapılabilir. Karton kutulardan yapılabilir. Kapılarının ününe bir battaniye serip, bir kap yemek koyabilirler" dedi.

Lise mezunu olan diğer kız arkadaş Tuğba Bican ise, sokak hayvanlarının çok üşüdüğünü, insanların mutlaka yardımda bulunmaları gerektiğini dile getirdi.
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