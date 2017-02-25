26.02.2017 07:31:48

Aç kalan tilkiyi ekmekle besledi

Bayburt'ta kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayıp aç kalan tilki, bir vatandaş tarafından ekmekle beslendi.

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Bayburt'ta kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayıp aç kalan tilki, bir vatandaş tarafından ekmekle beslendi.Bayburt'ta doğanın da karla kaplanması, yabani hayvanların yiyecek bulmakta zorlanmasına yol açıyor. Bu nedenle zaman zaman insanlara yaklaşan yabani hayvanlar, vatandaşlarca yemek artıkları ve ekmeklerle besleniyor.Bayburt'un bir köyünde aç kalan tilki, akşam saatlerinde yerleşim alanına inerek pencereden kendisine verilen ekmeklerle karnını doyurdu. Tilki, karnını biraz doyurup daha sonra verilen ekmeğin büyük parçasını aldıktan sonra bölgeden uzaklaştı.