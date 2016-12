28.12.2016 13:41:37

Aç kalan tilki taksi durağını mesken tuttu

Muş'un Varto ilçesinde aç kalan tilki, her akşam uğradığı taksi durağında karnının bir güzel doyuruyor

Muş'un Varto ilçesinde aç kalan tilki, her akşam uğradığı taksi durağında karnının bir güzel doyuruyor.Olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulamayan bir tilki, Varto Devlet Hastanesi karşısındaki taksi durağına sığındı. Sürücülerin davetsiz misafiri olan tilki, her gece gelip ekmeğini yedikten sonra durağı terk ediyor. Dağlarda aç kalan hayvanlar için vatandaşları uyaran sürücü Sinan Avinç, yabani hayvanlara sahip çıkılmasını istedi. Avinç, "Akşam saatlerinde nöbetçi olduğumuz esnada bir tilkinin durağa kadar geldiğini gördük. Kendisine ilk başlarda ekmek attık. Kendi korkusunu yendikten sonra taksi durağımızın içine kadar gelmeye başladı. Ben ve sürücü arkadaşlarım bu tilkiye sahip çıktık. Kendisine her akşam ekmek ve yemek atıklarını vermeye başladık. Gündüz gelmiyor. Ama akşam saatlerinde mutlaka bizim durağa uğrar, yiyeceğini yer gider. Bu nedenle hayvanların aç kalmamaları için vatandaşlarımız duyarlı davranmalı. Kendi yemek atıklarını doğada bulunan yabani hayvanlara versinler ya da pencere kenarlarına bıraksınlar. Kargalar yer, kuşlar yer. Aç kalan hayvanlara sahip çıkalım. Gördüğünüz gibi bu tilki her gece durağımıza geliyor. Biz kendisine ekmek ve yemek veriyoruz. Bize o kadar alıştı ki, biber bile kendisine uzatıyoruz. Karnını doyurduktan sonra duraktan ayrılıp gidiyor" dedi.Tilkiye yemek veren başka bir sürücü ise espri yaparak, karnını doyurdukları tilkiyi tavuklara karışmaması yönünde tembihlediklerini söyledi.(Fatih Çelik / İHA)