22.02.2017 16:18:12

Abur cuburla tanıştılar, ilk kez obezite vakası görüldü

Kuzey Kutbu'nun Arktik bölgesinde yaşayan yerlilerin abur cuburla tanışmasının ardından ilk kez obezite görüldü.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rus bilim insanları, Kuzey Kutbu'nun Arktik bölgesinde yaşayan yerlilerin, hazır Çin eriştesi ve diğer abur cuburlar nedeniyle tarihte ilk kez obezite sorunuyla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Bilim insanları, Sibirya'nın kuzeyindeki Yamal yarımadasında yaşayan Nenets ve Hantı halklarındaki çarpıcı değişimler konusunda uyarıda bulundu. Geleneksel olarak geyik eti ve taze balıkla beslenen yerli halkın dış etkenlere maruz kalması, hayatlarında olumsuz bir dönüşüme neden oldu.

BALIK VE GEYİK ETİNİN YERİNİ ERİŞTE VE HAMUR İŞLERİ ALDI

Rusya'nın Yamal-Nenets Özerk Bölgesi'ndeki Bilim ve Teknoloji Dairesi Başkanı Aleksey Titovski ve ekibi, bölge halkının balık ve geyik eti ile beslenme oranının yarı yarıya azaldığını, bu gıdaların yerini hazır erişte, makarna, ekmek, hamur işleri ve şekerin yer aldığını tespit etti.

Titovski, yaptığı açıklamada "Bu insanların beslenme biçimi, son birkaç yıldır önemli ölçüde değişti. Tundra bölgelerinde yaşayan insanlar, kimyasal içerikli gıdalar tüketiyor. Kuzey yerlilerinde daha önce obezite sorunuyla karşılaşılmamıştı" dedi.

TEK SORUN OBEZİTE DEĞİL

Uzmanlar, yerli halkların geleneksel beslenme biçiminin onlara bölgenin sert iklim koşullarına uyum sağlama imkanı verdiğini ifade ediyor. Nitekim geyik eti ve balık yağının aşırı soğuklara karşı dayanıklılığı arttırdığı, turnabalığı ve tatlısu gelinciği gibi balıkların da hipertansiyon ve solunumla ilgili hastalıkları önlediği biliniyor. Beslenme alışkanlığının değişmesiyle obezite dışında farklı sağlık sorunlarının da arttığı kaydedildi.

DAHA AZ KALORİ HARCIYORLAR

Bilim insanları, bölgede göçebe olarak yaşayan söz konusu halkların göç rotalarını kısaltmasının da obezite sorunlarında bir faktör olduğuna dikkat çekiyor. Siberian Times'a göre, son 25 yılda göçebe çobanların geyikleriyle kat ettiği yol yarı yarıya kısaldı. Yerliler, ellerindeki etleri satmak için bölgedeki doğalgaz yataklarında çalışan işçilerin bulunduğu noktalarda konaklayarak, daha az yol kat etmiş oluyorlar; dolayısıyla daha az kalori harcıyorlar.