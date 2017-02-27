27.02.2017 14:40:46

Abdurrezzak Dağı'na zirve tırmanışı

-TDF Hakkari İl Temsilciliğinin organizasyonunda dağcılar, 3 bin 270 rakımlı Abdurrezzak Dağı'na tırmandı

Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilciliğinin organizasyonuyla bir araya gelen dağcılar, 3 bin 270 rakımlı Abdurrezzak Dağı'na tırmandı.

Zorlu coğrafyası ve bakir bölgeleriyle doğa turizminin önemli merkezlerinden biri olan Hakkari, yüksek rakımlı dağlarıyla da dağcıların ilgisini çekiyor.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) il temsilciliğinin kış programı kapsamında bir araya gelen dağcılar, 3 bin 270 rakımlı Abdurrezzak Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

TDF İl Temsilcisi Naci Ertunç, 5 dağcı ile zorlu parkurlardan geçerek 6 saatte zirveye ulaştıklarını söyledi.

Zirvede yaklaşık bir saat kaldıklarını ifade eden Ertunç, şunları kaydetti:

"Bu kış yaptığımız dördüncü kış tırmanışımızı da başarıyla bitirdik. TDF 2017 kış programında yer alan bir çok zorlu faaliyet bizi bekliyor. Fırsat buldukça bu tırmanışları yapmaya çalışacağız. Benimle birlikte tırmanış yapan dağcı arkadaşlarıma gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür ediyorum."

Daha önce Ağrı Dağı'na tırmandığını belirten Bursalı Dağcı Yüksel Işık ise "Abdurrezzak Dağı tırmanışı benim için daha zordu. Çok dik ve kayalık parkura sahip olan dağ, zahmetli olduğu kadar keyifli. Bundan sonra Hakkari'de yapılacak bütün faaliyetlere katılacağım." dedi.