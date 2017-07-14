14.07.2017 14:18:29

Abdullah Zeydan'a büyük şok!

Zeydan, 'örgüte yardım yataklık ve örgüt propagandası yapmak' suçlarından 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılandığı davada "örgüte yardım yataklık ve örgüt propagandası yapmak" suçlarından 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

"PKK SİZİ TÜKÜRÜĞÜYLE BOĞAR"

Zeydan, "Eğer PKK Türkiye'yi güller bahçesine çevirmek istemeseydi, PKK'nın öyle bir gücü var ki, sizi tükürüğüyle boğar" demişti.