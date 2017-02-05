05.02.2017 14:30:52

Abdullah Uçan, son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Eğitim-Bir-Sen Kütahya Şube Başkanı Kamil Uçan'ın babası, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün emekli personellerinden Abdullah Uçan, son yolculuğuna uğurlandı.

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Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Eğitim-Bir-Sen Kütahya Şube Başkanı Kamil Uçan'ın babası, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün emekli personellerinden Abdullah Uçan, son yolculuğuna uğurlandı.72 yaşında hakkın rahmetine kavuşan Uçan için öğle namazına müteakip Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.Uçan'ın cenaze namazına Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çevre ve İçişleri Komisyonu üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili Şükrü Nazlı, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.Abdullah Uçan'ın cenaze namazını Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar kıldırdı.Helallik alınmasının ardından naaşı bir süre eller üzerinde taşınan Uçan, daha sonra cenaze aracına konuldu.2 çocuk babası Abdullah Uçan, Ortaca Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi. (EFE)