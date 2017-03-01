01.03.2017 12:03:31

Abdullah Reha Nazlı: Psikoloji ve felsefe de mühendislerin ilgi alanına girmelidir

Mühendis, girişimci ve yazar Abdullah Reha Nazlı, Hacettepe Üniversitesi'nde mühendisliğin düşünce yapısı ile ilişkileri üzerine bir konferans verdi.

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Mühendis, girişimci ve yazar Abdullah Reha Nazlı, Hacettepe Üniversitesi'nde mühendisliğin düşünce yapısı ile ilişkileri üzerine bir konferans verdi.'Gıda Mühendisi gibi Düşünmek' kitabının da yazarı olan Nazlı; mühendisliğin ilgi alanlarına giren matematik, istatistik, işletme, pazarlama gibi bilimler ile felsefe, psikoloji, tarih ve mantığın birbiriyle ilişkili olduğuna örnekler verirken, bu ilişkilerden hayatın her alanında öne çıktığını düşündüğü stratejik çıkarımlarda bulundu.Çağımızda bilgiye ulaşmanın sıkıntı olmadığının; bilgiye ulaşma yollarını bilmenin ve bilgiyi kullanma becerisinin ona sahip olmaktan çok daha önemli olduğunun anlatıldığı konferansta; bilginin artık bir anlamda yük olduğuna, esnek bir düşünce yapısı için bilginin yeterli ölçüde tutulması gerektiğine değinildi.Abdullah Reha Nazlı, sadece çalışmanın vicdan rahatsız etmeyen bir tembellik metodu haline geldiğini, her alanda fırsatların, tehditlerin, yeniliklerin ve akla gelmeyecek ihtimallerin yaşandığı bir çağda herkesin kendi hayatının kaderini eline alması gerektiğini söyledi.Nazlı, ayrıca; herkesin kendisine özel vasıflara ihtiyaç duyduğunu ve sadece başkalarının tercihi ile alınan bilginin kimseye yeterli olmayacağını, kişinin kendi ihtiyacına özel bilgi ve donanıma ulaşma gerekliliğini açıkladı.Abdullah Reha Nazlı, konferansında ayrıca; görevinin sonuçları direkt olarak insanları etkileyen ve çalışma ortamı insan ilişkileri arasındaki çatışmaların en yoğun yaşandığı bir pozisyonda bulunan bir mesleğe sahip olan mühendislerin, psikoloji ve insan ilişkileri konusunda kendisini geliştirmesi gerektiğinin altını çizdi. Esnek bir düşünce yapısına sahip olması ve ulaştığı bilgiyi yorumlayabilen bir kişi olması gereken mühendislerin felsefeye karşı da kayıtsız kalmaması gerektiğini söyleyen Nazlı, hangi bilginin hayatta ne işe yarayacağının bilinemeyeceği gibi manevra kabiliyeti olan bir zihnin de insanın hayatını kolaylaştırmasında beklenmedik büyük avantajlar sağlayacağını kaydetti. (EFE)