07.05.2017 20:49:05

Abdullah Gül'ün babası yarın toprağa verilecek

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün vefat eden babası Ahmet Hamdi Gül'ün cenazesinin yarın öğle namazına müteakip kılınac

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Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün vefat eden babası Ahmet Hamdi Gül'ün cenazesinin yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceğini söyledi.Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte taziye evini ziyaret etti. Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Vali Kamçı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın muhterem babaları saat 18.30'da rahmetli oldular. Allah gani gani rahmet eylesin. Yarın öğle namazına müteakip Cami Kebir'de kılınacak cenaze namazından sonra defin işleri gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.Öte yandan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babası Ahmet Hamdi Gül'ün oturduğu apartmanın bulunduğu Kızılırmak caddesi üzerinde de güvenlik önlemleri alındı.(Ali Göç/İHA)