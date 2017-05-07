07.05.2017 19:49:02

Abdullah Gül'ün acı günü

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babası Ahmet Hamdi Gül, hayatını kaybetti

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babası Ahmet Hamdi Gül, hayatını kaybetti.Gece saat 00.15'te bilinç bulanıklığı, solunum sıkıntısı ve kusma şikayetiyle ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmet Hamdi Gül, Septik şok tanısı konularak yoğum bakım ünitesinde tedavi altına alındı.Hamdi Gül, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen saat 18.40 itibariyle hayatını kaybetti.