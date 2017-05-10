10.05.2017 16:02:21

Abdullah Gül'e taziye ziyaretleri sürüyor

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, hafta başında babası Ahmet Hamdi Gül'ü kaybeden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e taziye ziyaretinde bulundu.

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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, hafta başında babası Ahmet Hamdi Gül'ü kaybeden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e taziye ziyaretinde bulundu.Pazartesi günü 91 yaşındaki babası Ahmet Hamdi Gül'ü kaybeden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e taziye ziyaretleri devam ediyor. Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, Abdullah Gül'ü ziyaret ederek, taziyelerini iletti.Bülent Arınç ve Fatih Erbakan okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından taziye çadırından ayrıldı.