10.05.2017 23:43:25

Abdullah Avcı ve oyuncuları, defileye katıldı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı ile turuncu-lacivertli futbolculardan Adebayor, Cengiz Ünder, Ferhat Öztorun ve Uğur Uçar, podyuma çıktı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile turuncu-lacivertli futbolculardan Emmanuel Adebayor, Cengiz Ünder, Ferhat Öztorun ve Uğur Uçar, kulübün sponsorlarından Kiğılı'nın 2017 ilkbahar-yaz defilesinde yer aldı.

Giyim markası Kiğılı'nın, Beyoğlu'ndaki bir otelde gerçekleştirilen defilesinde ilk olarak teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcular podyuma çıktı. Avcı ve oyuncular, defilenin son bölümünde diğer mankenlerle birlikte toplu olarak da görüntü verdi.

Kansersiz Yaşam Derneğine destek amacını da taşıyan organizasyon sonrasında kısa bir açıklama yapan Abdullah Avcı, derneğin sesini duyurmasına yardımcı olmak için bu tür etkinliklerde yer almaya her zaman önem verdiklerini belirtti.