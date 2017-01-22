SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Abdullah Avcı: 'Saygıyı hak ediyoruz'
22.01.2017 22:17:17

Abdullah Avcı: 'Saygıyı hak ediyoruz'

Fenerbahçe'ye deplasmanda mağlup olarak ligdeki ilk yenilgisini alan Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı, kötü bir futbol oynandığını belirterek, 'Buna karşın saygıyı hak ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye deplasmanda mağlup olarak ligdeki ilk yenilgisini alan Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı, kötü bir futbol oynandığını belirterek, "Buna karşın saygıyı hak ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe'ye mağlup olarak bu sezon ilk ligde ilk yenilgisini aldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Oyundaki planımız 2 türlü baskı üzerineydi. Bağlantıyı önden kesip bizim solumuza yönlendirmekti. Zaman zaman bu bağlantıyı kesemediğimizde, merkeze yönlendirmek vardı. Ancak özellikle 1 haftadır oluşturulan iklim, rakibimizin final maçı havasında sahaya çıkması, ilk 35 dakika kaos futbolu oynanması şeklindeydi. Bu bölümde mağlup duruma düştük. Bu bölümden sonra biraz daha topu indirip, Mossoro'nun baskıdan kurtulmasıyla daha rahat oynadık. İkinci yarıda 45-65 arası, rakip sahada daha etkili olduk. İki takım adına da oyun kalitesi olarak son derece kötü kalitedeydi. 'Kazanmak için her yol mubah' mantalitesi bizim ülkemizin bir gerçeği. Bir gün bir yerde kaybedecektik ve burada kaybettik. Sonuna kadar oyunun içinde olduk. Son bölümde Fenerbahçe vakit geçirmek için bekledi. Bu da bizim ciddi bir takım olduğumuzu gösterir. Bizim için yarış devam ediyor. Bir yerde kaybedecektik. Lige haftalık olarak bakıyoruz. Takımda dalgalanmalar olacağını düşünmüyorum. Zihinsel olarak çok iyi durumdayız. Eğer rakibimiz için, bizimle oynanacak olan karşılaşmaya final maçı gözüyle bakılıyorsa, bundan daha güzel bir şey olamaz. Bu durum, bizim saygıyı hak ettiğimizi gösteriyoruz. Ancak oynanan oyun ve maç için özür dileriz" dedi.

"Şampiyonluktan hiç bahsetmedim"

Ligin başından bu yana şampiyonluk kelimesini telaffuz etmediğini belirten tecrübeli teknik adam, "Ben bu zamana kadar şampiyonluktan hiç bahsetmedim. Bugün fark 10 puan da olsaydı bunu söylemeyecektim. İki senedir 59 puan topluyoruz. Bugün ligin en fazla gol atan takımıyız. Bizim gördüğümüz saygı, şampiyonluktan daha önemli" dedi.

"Emre bugün 300. maçına çıkmış çok değerli bir futbolcudur"

Avcı, tecrübeli futbolcu Emre için de, "Emre bugün Türkiye Ligi'nde 300. maçına çıkmış çok değerli bir futbolcudur. Saygıyı hak eden bir isimdir" ifadesini kullandı.

"Çok kötü bir futbol izledik"

İki takımın da sahada çok kötü bir görüntü ortaya koyduğunu söyleyen Avcı, "İki takım da bugün çok kötü oynadı. Ne Fenerbahçe, ne de biz üstünlük kuramadık. Bugün atan kazanacaktı, ya da berabere bitecekti. Fenerbahçe attı ve kazandı. Fenerbahçe için final maçı algısı oluşturuldu. Bu algı, ligin sonunda olur. Ligin 18. haftasında final maçı olmaz. Hem bizim adımıza, hem de Fenerbahçe adına çok keyifsiz bir maç oldu. Fenerbahçe seyircisi kazandığı için memnundur ancak oyun olarak memnun değildir" dedi.

Son olarak video hakem uygulaması hakkında da konuşan Abdullah Avcı, "Teknoloji bu işin içine girince iki taraflı bakmak gerekir. Futbolun doğasının bozulması ya da futbol endüstrisinin gelişmesinin takibi. Video hakem uygulaması da bu doğrultuda incelenip karar verilecektir" diyerek sözlerini tamamladı.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

İzmir'de trafik kazası: 1'i ağır 6 yaralı
İzmir'de trafik kazası: 1'i ağır 6 yaralı
İzmir'in Buca ilçesinde aşırı hız yaptığı iddia edilen bir otomobil, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen 2 araca çarptı.
22.01.2017 21:57:06
Myanmar'ı görmeyen Dalay Lama 'barış' diledi
Myanmar'ı görmeyen Dalay Lama 'barış' diledi
Dalay Lama, Donald Trump ile Vladimir Putin'in küresel barış için çabalayacağını ümit ettiğini bildirdi.
22.01.2017 21:39:18
3 bin TL maaşa elaman bulunamıyor
3 bin TL maaşa elaman bulunamıyor
Antalya'da 2 bin 500 esnaf ve 15 bin çalışanı bulunan Akdeniz Sanayi Sitesi'ne 3 bin TL maaşla 1000 nitelikli eleman aranıyor.
22.01.2017 19:22:26
Bankada paranız kalmış olabilir!
Bankada paranız kalmış olabilir!
Yatırım kuruluşları tarafından Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne yapılan bildirimler çerçevesinde, 2017 yılı içerisinde toplam 38 bin 19 hesap zaman aşımına uğrayacak.
22.01.2017 19:19:50
İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi
İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi
Anadolu yakasındaki 7 ilçede yarın elektrik kesintisi uygulanacak.
22.01.2017 18:27:52
Trabzonspor'un Paşa keyfi: 1-0
Trabzonspor'un Paşa keyfi: 1-0
Trabzonspor 2'de 2 yaptı. Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.
22.01.2017 18:26:42
Cavcav'ın cenaze programı belli oldu
Cavcav'ın cenaze programı belli oldu
Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav için yarın saat 10.30’da İlhan Cavcav Tesislerinde tören düzenlenecek.
22.01.2017 17:37:19
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Çok bunaldık be reis!'
'Çok bunaldık be reis!'
Ahmet Hakan: Bülent Arınç Erdoğan'dan özür diledi
Ahmet Hakan: Bülent Arınç Erdoğan'dan özür diledi
İşte ORC'nin referandum anketi
İşte ORC'nin referandum anketi
Trump Ulusal Katedral'deki dini törende Kur'an dinledi
Trump Ulusal Katedral'deki dini törende Kur'an dinledi
Türkmen komutan: Türkiye 17-45 yaş arası Suriyelileri sınır dışı etsin
Türkmen komutan: Türkiye 17-45 yaş arası Suriyelileri sınır dışı etsin
FETÖ'den 'Acımayın, öldürün, ezin geçin' talimatı
FETÖ'den 'Acımayın, öldürün, ezin geçin' talimatı
ABD'den PKK'ya Rakka için yeni üs
ABD'den PKK'ya Rakka için yeni üs
İsrail lobisi İngiliz kampüslerinde
İsrail lobisi İngiliz kampüslerinde
'Bir aylık elektrik faturası bedavaya gelebilir'
'Bir aylık elektrik faturası bedavaya gelebilir'
'60 kaymakamdan 55'i FETÖ'cüydü'
'60 kaymakamdan 55'i FETÖ'cüydü'
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Bakan Özlü'den yerli otomobil açıklaması
Bakan Özlü'den yerli otomobil açıklaması
Akşener'den ilginç 'Cumhurbaşkanlığı sistemi' yorumu
Akşener'den ilginç 'Cumhurbaşkanlığı sistemi' yorumu
İdlib'de pazar yerine saldırı: 10 ölü
İdlib'de pazar yerine saldırı: 10 ölü
Cübbeli Ahmet: Bak Bilal Erdoğan kardeşimize...
Cübbeli Ahmet: Bak Bilal Erdoğan kardeşimize...
'Rus uçağını FETÖ düşürmedi'
'Rus uçağını FETÖ düşürmedi'
Irak Hükümeti okullarda bulunan İslami eserleri çöpe atarak ateşe verdi
Irak Hükümeti okullarda bulunan İslami eserleri çöpe atarak ateşe verdi
300 milyon doları Türkiye'ye getirdiler
300 milyon doları Türkiye'ye getirdiler
FETÖ'nün darbe girişi
FETÖ'nün darbe girişi
Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında hak sahibi olanların tercih başvuru işlemleri süresi uzatıldı
Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında hak sahibi olanların tercih başvuru işlemleri süresi uzatıldı
AGD Kocasinan'dan liselere ziyaret
AGD Kocasinan'dan liselere ziyaret

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları