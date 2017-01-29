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Abdullah Avcı: 'Geçen haftaki mağlubiyetten sonra Bursaspor'a karşı kazanmak çok önemli'
29.01.2017 17:24:24

Abdullah Avcı: 'Geçen haftaki mağlubiyetten sonra Bursaspor'a karşı kazanmak çok önemli'

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Bursaspor maçı sonrasında 'Geçen haftaki mağlubiyetten sonra Bursaspor'a karşı kazanmak çok önemli' dedi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Bursaspor maçı sonrasında "Geçen haftaki mağlubiyetten sonra Bursaspor'a karşı kazanmak çok önemli" dedi.

Ligin 19. haftasında Medipol Başakşehir, Bursaspor'u 90+4. dakikada İrfan Can Kahveci'nin attığı golle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Abdullah Avcı müsabakayı değerlendirdi.

Genç çalıştırıcı, "Özellikle rakip sahada baskılı ve pas oyununu deneyerek oynamaya çalıştık. Bununla ilgili hücum opsiyonlarını çalıştık. Bu şekilde oynamak ve topa sahip olmaktı planımız. Bizim rakip sahada 3. bölgede durduğumuz ve Bursaspor'un 1 ve 1,5'uncu bölgede bekleyen ve savunmayı doğru yapan bir takım vardı sahada. İlk yarı özellikle bu rakibin kapalı savunmasına karşı daralan oyunları çözmek için hareketli oyun ve pas şiddetine göre bire birler yaptık. Ancak oyunun içerisinde biraz ağır kaldık. İkinci yarı özellikle oyunun hızını biraz daha yükselttik. Yüzde 74 oranında topa sahip olduk. 551 isabetli pas yapmışız. Toplamda 39 orta yapmışız. Rakip 7-8 şut, biz 17-18 şut attık. Oyuna giren oyuncular doğru katkı sağladılar. İrfan Can'ın oyuna girmesi ve diğer arkadaşların da etkili oyunu ve uyumu son saniyede de olsa oyunu kazanmak adına çok önemli. Bursaspor oyunun savunma bölümünü iyi oynadı. Geçen haftaki mağlubiyetten sonra Bursaspor'a karşı kazanmak çok önemli" diye konuştu.

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