25.02.2017 13:43:15

Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu: 'Dedem Abdülhamid'den çalınan her şeyi ülkemize tekrar kazandırmamız gerekiyor'

Esenyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün düzenlediği 'Dedem Abdülhamid' adlı panele katılan Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, dedesi Sultan 2'nci Abdülhamid'i anlattı. Osmanoğlu, 'Dedem Abdülhamid'den çalınan her şeyi ülkemize tekrar kazandırmamız gerekiyor' dedi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Esenyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün düzenlediği 'Dedem Abdülhamid' adlı panele katılan Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, dedesi Sultan 2'nci Abdülhamid'i anlattı. Osmanoğlu, "Dedem Abdülhamid'den çalınan her şeyi ülkemize tekrar kazandırmamız gerekiyor" dedi.Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen panelde Sultan 2'nci Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu ve Tarihçi Yazar Şafak Tunç, Abdülhamid'in bilinmeyen yönlerini, doğru bilinen yanlışları, devlet yönetim tarzını ve o dönemde oynanan hain oyunları katılımcılar ile paylaştı."Dedem Abdülhamid'den çalınan her şeyi ülkemize geri kazandırmalıyız"Esenyurtlu vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği panelde Osmanoğlu, "Benim çocukluğumda tarih öğretmenlerim bana her zaman "Sen Abdülhamid'in torunusun, tarihten ne anlarsın" diyordu. Şimdiki nesil ise tarih öğretmenleri konusunda çok şanslıdır. Dedem Abdülhamid'den çalınan her şeyi ülkemize tekrar kazandırmamız gerekiyor. Osmanlı Devleti 600 yıl boyunca dünya mazlumlarına kol kanat germiştir. O dönemde de devlet içindeki hainler yüzünden Osmanlı İmparatorluğu parçalanmıştır" dedi.Sultan II. Abdülhamid Han döneminde yapılan büyük projeleri anlatan Osmanoğlu, "Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız yaptığı hizmetlerle milletin gönlünde taht kurmuş bir isimdir. Abdülmecid zamanında projelendirilen o zamanlar hayal olan boğaz projelerini hayata geçirmek kendilerine nasip oldu. Bu beni olduğu kadar tüm milletimizi gururlandırdı. Allah yar ve yardımcısı olsun" ifadelerini kaydetti."Bizim asıl görevimiz tarihimizi iyi bilmektir"Panelin diğer konuğu olan Tarihçi-Yazar Şafak Tunç, "Abdülhamid Han sancılı dönemlerde oldukça kritik kararlar almıştır. O dönemleri şimdiki zamana benzetiyorum. Tarihimizi bu yüzden iyi bilmeliyiz. Tarih tekerrürü etmez hatalar tekerrür eder. Aynı hataları yapmamak içinde tarihimizi iyi bilmemiz, öğrenmemiz gerekli. Sağlam bir gelecek inşa etmenin yolu tarihinizi iyi bilmekten geçer" diye konuştu.Tarihçi Yazar Şafak Tunç ve Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, panelin son bölümlerinde katılımcılar tarafından merak edilen soruları yanıtladı.Esenyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Yasemin Sarıca Aytan tarafından Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'na Lale figürlü çerçeve hediye edildi.