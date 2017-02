13.02.2017 15:28:43

Abdi İbrahim, 2017'yi yatırım ve istihdam yılı ilan etti

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, yaptığı açıklamada 2017 yılını yatırım ve istihdam yılı olarak ilan ettiklerini açıkladı. Barut açıklamalarında son 7 ayda 725 kişiye istihdam sağladıklarını ve 40 milyon lira yatırım yaptıklarını da belirtti.

Türk ilaç sektörünün önde gelen firmalarından Abdi İbrahim'in Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, iş sonuçları, yatırımları ve gelecek dönem hedeflerini paylaştı. Toplantıda konuşan Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, "Şirket olarak ülkemizin içinden geçtiği dönemin ve hassasiyetlerin farkındayız. Biz, yatırımın ve istihdamın gücüne inanan köklü bir şirketiz. En zor zamanların, daima ileriye bakarak ve Türkiye'ye daha fazla inanarak; inandığını daha fazla göstererek aşıldığını biliyoruz. Bu nedenle de 2017'de yatırımcı kimliğimizi her zamankinden daha çok öne çıkaracağız.15 Temmuz'da, 2016 sonuna kadar ilave 300 istihdam sözü vermiştik, bu sözü tuttuk, hatta üzerine çıktık ve Temmuz-Aralık ayları arasında tam 475 kişiyi işe aldık. Yılbaşından bu yana işe aldığımız 250 kişiyle birlikte, Abdi İbrahim'in son 7 ayda ilave istihdam ettiği kişi sayısı 725'i buldu. İstihdam seferberliğinde yerimizi çok önceden almış olmanın kıvancı içindeyiz" dedi.Barut toplantıda yaptığı konuşmada, 105 yıllık bir geçmişe sahip, yüzde 100 yerli sermayeli Abdi İbrahim'in 2003 yılından bu yana kesintisiz pazar lideri konumunda olduğunu ve uluslararası güçlü bir marka olma yolunda yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüğünü, şirketin son yıllarda yaptığı yatırım ataklarıyla yurtdışı pazarlarda da kalıcı olma hedefinde kararlılıkla ilerlediğini söyledi."15 Temmuz'dan bu yana 725 kişilik ek istihdam sağladık, yıl sonunda 3 bin 500 kişi ile sektördeki istihdam liderliğimizi de koruyacağız"Nezih Barut, Abdi İbrahim'in kuşaktan kuşağa devam eden iyileştirme yolculuğunda sürekli gelişen, sürdürülebilir büyüme hedefi ile yol alan ve başarısını sadece kendi ülkesinde sınırlı tutmayıp, uluslararası iş yapma kabiliyetini her geçen gün artıran bir şirket olduğunu belirtti. İstihdamda da sektör lideri olduklarının altını çizen Barut; "Türkiye'nin istihdam seferberliğine biz de Abdi İbrahim olarak can-ı gönülden katılıyor, üstümüze düşen görevi sorumlulukla yerine getirmekten büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Doğup büyüdüğümüz bu topraklara olan borcumuzu; daha fazla istihdam sağlayarak, daha fazla yatırım yaparak ve daha fazla üreterek ödeyebileceğimize inanıyoruz. 15 Temmuz sonrasında 300 kişilik ek istihdam kararı aldık ve bu sayıyı 475'e çıkararak 2016 yılını kapattık. 1 Ocak tarihinden bugüne kadar geçen süreçte ise 250 kişiye istihdam sağladık. Böylece 15 Temmuz'dan bu yana 725 kişilik ek istihdam sağladık. 2017 yılı sonuna kadar bu sayıyı 400'e tamamlayarak toplamda 3 bin 500 kişiye ulaşmış olacağız" diye konuştu.Şirket olarak odaklarındaki bir diğer konunun da kadın istihdamı olduğunu vurgulayan Barut, "Kadın çalışan ve yönetici sayısında ön sıralarda bulunan şirketler arasında yer alan Abdi İbrahim'in, faaliyette bulunduğu 9 ülkedeki 3 bin 100 çalışanının yüzde 36'sını kadınlar oluşturuyor. Üst yönetim kadromuzdaki kadın çalışan oranımız yüzde 30 seviyesinde. Bu anlamda sektör ortalamasının üzerinde bir konuma sahibiz. Amacımız bu seviyeyi daha da yukarılara çekmek" dedi."2017'de daha güçlü bir Türkiye için yatırımlarımıza 150 milyon lira ayıracağız"Abdi İbrahim'in Türkiye'nin en köklü sanayi kuruluşları arasında yer aldığını belirten Nezih Barut, "Şirket olarak ülkemizin içinden geçtiği dönemin ve hassasiyetlerin farkındayız. Biz, yatırımın gücüne inanan köklü bir şirketiz. En zor zamanların daima ileriye bakarak ve Türkiye'ye daha fazla inanarak; inandığını daha fazla göstererek aşıldığını biliyoruz. Bu nedenle de 2017'de yatırımcı kimliğimizi her zamankinden daha çok öne çıkaracağız. Hem sektörümüze hem iş dünyamıza örnek teşkil etmek istiyoruz" dedi. Abdi İbrahim'in 2017 yılı yatırım bütçesinin belirlendiğini, yeni yılda toplam 150 Milyon TL'lik yatırım yapacaklarını belirtenBarut, "Türkiye, yakın dönemde atlattığı, hala da izlerini yaşadığı badirelerde çok şey öğrendi. Öz değerlerimize ve yatırımlarımıza her zamankinden daha çok sahip çıkmalıyız. Biz de 2017'de daha güçlü bir Türkiye için yatırımlarımıza devam edeceğiz" diye konuştu."Çift haneli büyüme hedefi ile hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada etki alanımızı genişleteceğiz"2017 yılının, çalışmalarının meyvelerini toplamaya başlayacakları önemli bir yıl olduğunu vurgulayan Nezih Barut, "2020 Vizyonu çerçevesinde belirlediğimiz 5 büyüme alanıyla ilgili yatırımlarımız sürecek. Mevcut ürünlerdeki liderliğimizi pekiştirmek, yeni ürünleri hizmete sunmak, farklı firmalar için yaptığımız üretimin hacmini artırmak, markamızı uluslararası pazarlarda daha da güçlendirmek ve 2020 Vizyonumuz doğrultusunda belirlediğimiz 1 Milyar dolar satış rakamına ulaşarak dünyanın en büyük 100 ilaç şirketi arasında yer alma hedefine katkıda bulunacak yeni satın alma ve birleşme fırsatlarını değerlendirmek, 2017 gündemimizin öncelikli konuları arasında yer alacak. Kazakistan'daki üretim tesislerimizin hedeflerimiz doğrultusunda etkin bir verimlilikle çalışması, Cezayir'deki tesisimizde ve AbdiBio'da üretimin başlaması 2017'deki büyüme sonuçlarımızı pozitif etkileyecek gelişmeler olacak. Bu çalışmalarımız sonucunda, 2017'yi de tıpkı 2016 yılında olduğu gibi çift haneli büyüme rakamı ile tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.2016 yılında, özellikle 15 Temmuz'da yaşanan darbe teşebbüsünün başarıyla bertaraf edilmesinin ardından, yüzde yüz yerli bir firma olarak bir asrı aşan yatırım deneyiminin verdiği güçle, daha fazlası için düğmeye bastıklarını belirten Barut, "Bu dönemde tüm Türkiye kenetlendi. Yaşanan acı olaylar çalışma azmimizi kamçıladı, memleketimize olan sorumluluğumuzu daha da artırdı. 15 Temmuz'un hemen ardından, şirketteki arkadaşlarımla bir araya geldik. Öne çekebileceğimiz tutarı belirledik ve 15 Temmuz'un hemen ertesinde, yatırımlarımızı öne çektiğimizi, ek istihdam yaratacağımızı kamuoyuna açıkladık. O günden, 2016 yılı sonuna kadar yaptığımız yatırım tutarı 40 Milyon TL'ye ulaştı. İstihdam sözümüzü de verdiğimiz rakamın üzerine çıkarak gerçekleştirdik. İş dünyasının güçlü bir temsilcisi olarak, biz de bu topraklara olan bağlılığımızı, en önemli unsur olarak gördüğümüz yatırım gücümüzle vurgulamak istiyoruz" ifadelerini kullandı."İhracatta rekor artış gerçekleştirdik"Barut, 2016 yılında Türkiye ilaç endüstrisinin geleceğinde de bugününü de çok önemli bir itici güç olarak gördükleri ihracatta önemli bir başarı kaydettiklerini belirterek, Abdi İbrahim'in 2016 yılında ihracatında bir önceki yıla göre yüzde 92 gibi rekor bir artış gerçekleştiğini söyledi. 2016 yılında ihracat gelirlerinin 150 milyon liraya ulaştığını ifade edenNezih Barut, bugün itibari ile Türkiye dışında Kazakistan, Cezayir, Azerbaycan, Gürcistan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Portekiz ve Irak olmak üzere 8 ülkede kendi operasyonları bulunduğunu belirtti. Nezih Barut, bununla birlikte, Kanada'dan İngiltere ve Almanya gibi Avrupa Birliği ülkelerine, Kuzey Afrika'dan Asya ülkelerine kadar 50 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini açıklayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Esenyurt'taki üretim kompleksimizde normal takvimimizde başlangıç tarihi 2017 olarak görülen Steril Enjektabl Ürünler Üretim Tesisimiz için 2016 yılında harekete geçtik. Cezayir'deki 184 Milyon TL'lik yatırımla hayata geçirdiğimiz üretim tesisimizde 2017'de üretime başlayacağız. Bu üretim tesisi ile birlikte, 2020 yılında, Cezayir'in ilk 10 ilaç firması arasında yer almayı hedefliyoruz. Ayrıca mevcut kimyasal ilaç üretim fabrikamızın kapasitesini artırdık, artırmaya da devam ediyoruz. 2000 yılından bu yana, tamamlanmış ve yürütülmekte olan yatırımlarımızın toplamının 2 milyar 250 milyon liraya tekabül ettiğini gururla belirtmek isterim"."Biyoteknoloji tesisimizde üretim için gün sayıyoruz"2016 sonuçlarının, yılın son çeyreğinde yaşanan kur hareketliliği dışında, şirketin beklentileri doğrultusunda gerçekleştiğini belirtenBarut, yılı, gerek yurtiçi gerekse de yurtdışı satış hedeflerine uyumlu sonuçlarla kapattıklarını, böylelikle, 2015'te elde edilen yüzde 20'lik büyümenin de üzerine çıkarak, genel olarak olumlu bir yılı geride bıraktıklarını ifade etti.Barut: "Türkiye'de, ilaç sektöründe 2003 yılından bu yana kesintisiz lider konumunda bulunan Abdi İbrahim olarak, 2016'yı yatırım açısından yoğun geçirdik. 220 milyon liraya yatırımımız olan Kazakistan'daki fabrikamız, yılda 24 milyon kutu üretim kapasitesiyle faaliyetlerine başladı.2015 yılında temellerini attığımız ve toplam 368 milyon lira yatırım bedeli olan biyoteknoloji üretim tesisimiz AbdiBio'nun inşası tamamlandı, üretime geçmek için son hazırlıklar içerisindeyiz. AbdiBio'da, klasik kimyasal ilaçlarla tam olarak tedavi edilemeyen ve/veya sıklıkla ağır yan etkiler gözlenen kanser, diyabet, romatizma, merkezi sinir sistemi, göz ve kan hastalıkları gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan biyoteknolojik ilaçları üreteceğiz" dedi. Özellikle Türkiye'nin en büyük biyoteknolojik ilaç üretim tesisi olacak AbdiBio yatırımı kapsamında dünyanın değişik ülkelerinde çalışan yetişmiş Türk insan kaynağını ülkemize çekmek için girişimleri olduğunu belirten Barut, "Biyoteknoloji, Türkiye için yeni bir sektör. Bu sektörde en önemli eksiklik, yetişmiş insan gücü. Biz, dünya ilaç endüstrisinde önemli yerlere gelmiş Türk insan kaynağı için bir çekim merkezi olmayı hedefliyoruz" dedi.