29.12.2016 22:58:45

ABD yönetimi, 'başkanlık seçimlerine siber saldırı iddialarıy

ABD yönetimi, 'başkanlık seçimlerine siber saldırı iddialarıyla' ilgili olarak 6 üst düzey Rus yetkilisinin ve 5 Rus kurumunun adını ilk kez açıkladı.

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ABD yönetimi, 'başkanlık seçimlerine siber saldırı iddialarıyla' ilgili olarak 6 üst düzey Rus yetkilisinin ve 5 Rus kurumunun adını ilk kez açıkladı.