29.12.2016 22:48:07

ABD yönetimi, 'başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları'

ABD yönetimi, 'başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları' kapsamında, Maryland ve New York eyaletlerinde Rus hükümetine ait iki yerleşkenin yarına kadar boşaltılması istedi.

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ABD yönetimi, 'başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları' kapsamında, Maryland ve New York eyaletlerinde Rus hükümetine ait iki yerleşkenin yarına kadar boşaltılması istedi.