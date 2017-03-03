03.03.2017 18:27:12

ABD'yi kasırga vurdu

Missouri ve Illinois eyaletlerini vuran kasırga tahribata neden oldu.

Ajanslarda yer alan habere göre, ABD'nin Missouri ve Illinois eyaletini vuran tornada geçtiği yerde taş üstünde taş bırakmadı.

Sadece kasırga değil, buzlanmanın da etkisiyle otobanlarda kazalar meydana geldi. Yüzlerce araç zarar gördü.

Yetkililer, geçtiğimiz hafta başlayan kasırga ve tornada nedeniyle yüzlerce evin yıkıldığını, Missouri'de bir kişinin, Illinois'te ise iki kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.