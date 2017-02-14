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'ABD'yi Afganistan'a getirten ulusal güvenlik koşulları, bugün en az o günkü kadar acil durumda'
14.02.2017 09:29:49

'ABD'yi Afganistan'a getirten ulusal güvenlik koşulları, bugün en az o günkü kadar acil durumda'

Afganistan'ın Washington Büyükelçisi Hamidullah Muhib, ABD askerlerini ülkeye çağırdığını ima eden açıklamalarda bulundu.

AA'nın haberine göre Muhib, Washington DC'deki merkez sol eğilimli "New America" adlı düşünce kuruluşunda düzenlenen panelde, Afganistan'daki güvenlik durumunu değerlendirdi.

Geçen hafta Amerikan Kongresi'nde konuşan ABD'nin Afganistan Kuvvetleri Komutanı Orgeneral John Nicholson'ın, müttefik kuvvetler ve Afgan ordusunun Taliban karşısında çıkmazda olduğu yönündeki ifadelerini hatırlatan Büyükelçi Muhib, "Verdiğimiz kayıplar zayıflığımızın bir kanıtı değil; Sadece Afganistan için değil tüm dünya için terörle mücadeledeki kararlığımızın bir işaretidir" değerlendirmesinde bulundu.

Hamidullah Muhib, "O kayıplar aynı zamanda bölgemizde terör örgütlerinin sayısındaki artışın ve bugün o grupların ellerindeki ileri düzey askeri kapasitenin varlığının bir işaretidir" diye konuştu.

ABD'li komutan Nicholson, geçen hafta Afgan kuvvetlerinin verdiği kayıplarla orduda yapılan istihdam arasındaki farkın büyük olduğunu ifade etmiş, ABD'nin kendi kuvvetleri veya NATO üzerinden müttefik kuvvetleri sayısının artırılması gerektiğini ifade etmişti.

Donald Trump yönetiminden beklentileri olduğunu vurgulayan Muhib, Washington'daki yeni yönetimin sahadaki asker sayısından ziyade, stratejik ihtiyaçlara ve Afgan ordusunun askeri ihtiyaçlarına odaklanmasının ümit verici olduğunu ifade ederek, "ABD'yi 16 yıl önce Afganistan'a getirten ulusal güvenlik koşulları, bugün en az o günkü kadar acil bir durumda. Belki DEAŞ'ın, El Kaide'nin kalıntıları üzerinden kendisini topraklarımızda ortaya koyması ve Rusya ile İran'ın denklemde Taliban tarafında durması daha da acil bir hale getirmiş durumu" ifadelerini kullandı.

TALİBAN İLE İLGİLİ KONUŞMADI

Taliban'ın 2002'dekinden daha büyük bir alanı kontrol ettiğine dair bilgilere ilişkin yorum yapmaktan kaçınan Hamidullah Muhib, bu tarz bir değerlendirmenin faydalı olmayacağını, çünkü Afgan kuvvetlerinin küçük birlikler halinde bulunduğu bazı bölgelerden daha stratejik hedefler için geri çekildiğini söyledi.

TRUMP YÖNETİMİNDEN NE İSTEDİ

Afgan kuvvetlerinin genellikle personel sevkiyatı sırasında büyük kayıplar verdiğini dile getiren Muhip, Trump yönetiminden, yakın hava desteği sağlayacak savaş helikopterleri ve personel nakil helikopterleri talep ettiklerini de sözlerine ekledi.

 


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