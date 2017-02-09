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ABD Yemen'de onu öldürmeye çalışmıştı... El Kaide lideri Rimi'den mesaj var!
10.02.2017 00:45:46

ABD Yemen'de onu öldürmeye çalışmıştı... El Kaide lideri Rimi'den mesaj var!

ABD'nin tartışmalı Yemen Operasyonu'nunda 'çok değerli hedefi' ortay açıkmış ve bu ismin El Kaide liderlerinden Er Rimi olduğu belirtilmişti. Rimi, Beyaz Saray'a alaycı bir mesaj gönderdi...

TİMETURK | HABER MERKEZİ

Mepanews'in NBC News'den aktardığı habere göre:

Donald Trump tarafından yetkisi verilen ilk baskın olan "Yemen Operasyonu" 29 Ocak'ta başlamıştı. Günlerce devam eden ve ABD donanma komutanlarından birinin ölmesiyle sonuçlanan saldırılarda bir çok sivil hayatını kaybetmişti. ABD ordusuna göre saldırıda 14 militan öldürüldü. Pentagon, aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin de öldürüldüğünün muhtemel olduğu bilgisini verdi. 2011 yılında ABD'nin Yemen'de insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda öldürülen Enver el Evlaki'nin kızı, 8 yaşındaki ABD vatandaşı Nevvar El Evlaki de saldırıda öldürüldü. İnsan hakları örgütü Reprieve, tanık hesaplara dayanarak verdiği bilgide 23 sivilin bu baskında öldürüldüğünü duyurdu.

HEDEF: ER RİMİ

Operasyonda temel hedefin Er Rimi olduğu ise bir süre sonra "kimliği belirsiz" yetkililerin iddiaları ile gündeme gelmiş ve yalanlama gelmemesi üzerine doğru olarak kabul edilmişti

Hedef Rimi'ydi. Eğer o ele geçirilemez ise onun hakkında bilgi verebilecek başka isimlerin yakalanmasıydı.

Operasyonların sonuçsuz kalması sonrasında Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Buna göre Saray, operasyon için "tüm standartlara göre başarılı bir operasyon" düşüncesindeydi.

Fakat dair iddiası üzerinde şüphelere neden oldu. 

"BEYAZ SARAY AHMAĞI YEMEN'DE ŞAMAR YEDİ"

Pazar günü Kasım Er Rîmi, Trump'ı baskındaki başarısızlık nedeniyle alaya alan bir ses kaydı yayınladı. İşte o mesaj:

"Beyaz Saray'ın ahmağı, başkanlık serüveninin henüz başında Yemen'de şamar yedi. Mesajım harp sahasındaki aslanlarımıza. Amerika geldi, toprağınıza kibir ve gururla ayak bastı. Bu Mogadişu'daki baskınları, Kandahar'daki zaferleri ve Felluce direnişini hatırlattı. Bu baskın, Amerika'nın çirkin yüzünü ortaya çıkardı."

NEREDEYDİ?

Haber ajansına göre "Rîmi baskın anında kampta mı bulunuyordu yoksa saldırı başladıktan sonra kaçtı mı" bilinmiyor.

Askeri kaynaklara göre ABD ordusu, istihbaratın kalitesi üzerindeki endişelere rağmen Donald Trump'ın baskını kişisel olarak onayladığını ifade etti.

ABD'li eski bir yetkili Guardian'a, istihbaratın Trump göreve başlamadan önce alındığını fakat bu istihbaratın riskleri göze alacak kadar sınanmadığını söyledi. Yetkili "durum, müstakbel Trump yönetiminin kendi kararını vermesi için bırakılmıştı" ifadesini de sözlerine ekledi.

"HER ŞEY YANLIŞ GİTTİ"

Bundan ayrı olarak, kimliği verilmeyen bir ABD'li yetkili NBC News'e geçtiğimiz hafta baskında "neredeyse her şeyin yanlış gittiğini" belirtti.

DAHA ÖNCE ABD'LİLERE SESLENMİŞTİ

Arap Yarımadası El Kaidesi lideri Kasım Er Rîmi, geçtiğimiz yıllarda da Amerikan halkına seslendiği bir ses kaydı yayınlamıştı. Konuşmada Ortadoğu'da Amerikan saldırılarında öldürülen sivillere değinen Rîmi, bu kayıpların affedilir olmadığını söylemişti. Ses kaydının tamamı şu şekilde:



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