20.07.2017 10:12:15

ABD yapımı dizide IŞİD'liler Türk olarak gösterildi!

ABD yapımı dizi 'Shooter', yeni başlayan ikinci sezonunda, Almanya'da kanlı bir terör saldırısı gerçekleştiren DEAŞ'lı teröristlerin bulunduğu örgütün Türklerden oluşan bir hücresi olarak gösterildi.

2007 yapımı olan 'Shooter' yeni sezonuna tepki çeken bir sahneyle başladı. Eski bir deniz komandosunun içine düştüğü ABD Başkanı'na suikast komplosu karşısında adını temize çıkarmak için verdiği mücadelenin anlatıldığı dizinin ikinci sezonunun ilk bölümünde Almanya'da polis kılığına girerek ABD askerleri tarafından düzenlenen bir madalya törenine saldıran IŞİD'lı teröristler, örgütün Türklerden oluşan bir hücresi olarak gösterildi.

'IŞİD'İN ÜSTLENECEĞİNDEN EMİNİM'

Dizide senaryo gereği olay sonrası cesetlerin başında konuşan bir kadın asker, 'saldırganların kimliklerinin tespit edildiğini ve Türk olduklarını' söylüyor. Diğer asker ise, 'saldırıyı IŞİD'in üstleneceğinden eminim' yanıtını veriyor.

Bu sahne Türk izleyiciler tarafından büyük tepki çekerken, ilk sezonu ABD'de geçen dizinin ikinci sezonunun, bu konu etrafında ilerlemesi bekleniyor.