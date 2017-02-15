15.02.2017 18:26:08

ABD verileri, doları hareketlendirdi

Gün içinde oldukça dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, Yunanistan endişeleriyle günün en düşük seviyesi olan 3.6381'den yükselişe geçti.

Dolar/TL, beklentilerin üzerinde gelen ABD verileri sonrası hareketlendi. Fed'in beklentilerden daha erken faiz artışına gidebileceğini işaret eden güçlü ABD verileri ardından dolar/TL 3.70'in üzerini test etti.

ABD'de yüzde 2,4 artacağı öngörülen TÜFE yüzde 2,5 arttı. Böylece son dört yılın en güçlü artışı gerçekleşti. Perakende satışlarda ise yüzde 0,1 beklentisine karşın yüzde 0,4 artış yaşandı.

Gün içinde oldukça dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, Yunanistan endişeleriyle günün en düşük seviyesi olan 3.6381'den yükselişe geçti. ABD perakende satışlar ve TÜFE verileri ardından yükselişini hızlandıran kur, 3.7020'ye kadar yükseldi.

Dolar/TL ardından 3.68 seviyelerinde doğru çekildi.

Serbest piyasada dolar 3.6880, euro 3.8860 seviyesinden kapandı.

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