28.07.2017 17:21:50

ABD, Venezuela'da 'darbenin önünü açıyor'

ABD Hazine Bakanlığı Dış Varlıkları Kontrol Ofisi tarafından yapılan açıklamada Venezuela’da kurucu meclis seçimlerinin yapılmasını teşvik ettiği ve bu yolla demokrasinin altını oyduğu veya ülkedeki protestoların şiddetle bastırılmasında rol aldığı iddia edilen 13 eski ve görevdeki üst düzey yetkilinin yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Aylardır devam eden protestolarla gündeme gelen Venezuela'da, Başkan Maduro, ABD'nin kendisine darbe yapmaya çalıştığını belirtmişti.



Bu tarışmalar sürerken ABD Hazine Bakanlığı Dış Varlıkları Kontrol Ofisi tarafından yapılan açıklamada Venezuela'da kurucu meclis seçimlerinin yapılmasını teşvik ettiği ve bu yolla demokrasinin altını oyduğu veya ülkedeki protestoların şiddetle bastırılmasında rol aldığı iddia edilen 13 eski ve görevdeki üst düzey yetkilinin yaptırım listesine alındığı bildirildi.



Kararın, ABD'nin darbe girişiminin yolunu açtığı konuşuluyor...

Yaptırım kapsamına alınan kişilerin ABD'de bulunan tüm varlıkları dondurulurken, ABD topraklarında finansal işlem yapmaları ve ABD vatandaşlarının bu şahıslarla herhangi bir ticari ilişki kurması da yasaklandı.



Açıklamada ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, “ABD, Maduro rejiminin demokrasi ve özgürlükler ile hukuk devletinin altını oymasına göz yummayacaktır. Yaptırımlarımızın da gösterdiği üzere ABD, ülkelerinde tam ve güçlü bir demokrasiyi tekrar inşa etmek isteyen Venezuela halkının yanındadır” şeklindeki sözlerine de yer verildi.



'DAHA İLERİ ÖNLEMLER'



Maduro yönetimini “rejim” olarak niteleyen ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise, “Maduro rejiminin” halkına hesap vermesi için daha ileri önlemleri değerlendireceklerini bildirdi. Bilindiği üzere CIA Başkanı Mike Pompeo, Aspen Enstitüsü'ndeki konuşmasında, Venezuela'da bir darbe peşinde olduklarını üstü kapalı şekilde açıklamıştı.