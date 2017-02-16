16.02.2017 20:03:25

ABD ve Rusya Genelkurmay başkanları buluştu

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov, iki ülke ilişkilerinin durumunu görüştü

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov Bakü'de bir araya geldi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki ülke ilişkilerinin durumu, Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrikadaki uluslararası güvenlik konuları müzakere edildi.

Taraflar, dünyadaki gerginliklerin azaltılması için birlikte çalışma konusunda mutabık kalırken, görüşmede askeri faaliyetlerde güvenliğin artırılması, çatışma risklerinin azaltılması için ortak çalışmaların yönleri belirlendi.Generaller, temaslarının devam ettirilmesi yönünde mutabık kaldı.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford, Bakü temasları kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov'la ayrı ayrı görüştü.Dunford, Aliyev'le görüşmesinde Azerbaycan'ın uluslararası barış gücü operasyonlarındaki faaliyetlerinden övgüyle bahsederek, Azerbaycan'ın Afganistan'a yük taşımacılığında sunduğu katkılar nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Dunford-Hasanov görüşmesinde ABD-Azerbaycan arasındaki askeri işbirliği konuları, Azerbaycan ordusunun NATO programları kapsamındaki faaliyetleri, Azerbaycan'ın Afganistan "Kararlı Destek" misyonuna yaptığı katkılar müzakere edildi. Hasanov, Dunford'u Ermenistan-Azerbaycan çatışması ve Dağlık Karabağ sorunu konusunda bilgilendirdi. Dunford, Rus mevkidaşı ile ikili görüşmesinin Bakü'de yapılması için gösterilen çabalar ve misafirperverlik için Azerbaycan yönetimine teşekkür etti.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Bakü temaslarının ardından yarın Türkiye'ye geçerek Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüşecek.

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