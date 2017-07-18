18.07.2017 20:56:44

ABD Ürdün'deki toplantıda Muhaliflerden ne istedi?

Geçtiğimiz gün Ürdün’de düzenlenen toplantıda ABD’li yetkililer ile Muhaliflerden ne istedi?

Geçtiğimiz gün Ürdün'de ABD'li yetkililer ile Suriye'nin güneyindeki muhalifler arasında bir toplantı düzenlendi.

İtalyan AKİ ajansı, basına kapalı düzenlenen görüşmede Amerika'nın bazı taleplerine ilişkin bilgiler sızdırdı.

İtalyan ajansına göre Ürdün'ün başkenti Amman'da Suriye'nin güneyinde bulunan muhalif komutanlar ile ABD'nin Suriye özel elçisi Micheal Ratney bir araya geldi.

Ajansa göre Ratney, Suriye'deki ateşkesin güvencesinden Amerika'nın sorumlu olduğunu belirterek Ürdün'deki mültecilerin ülkelerine geri dönmeleri için Dera'daki polis güçlerinin geliştirilmesi ve güvenliğin sağlanması gerektiğini söyledi.

Ratney ayrıca Ürdün-Suriye sınır kapısının büyük ihtimalle rejim ile muhalifler arasında oluşturulacak ortak bir yönetim tarafından idare edileceğini ve hiçbir askeri birlik bulunmamakla birlikte tamamen sivil bir yönetim tarafından idare edileceğini belirtti.

ABD'nin toplantıdaki isteklerine yer veren İtalyan ajans, Muhalif komutanların bu isteklere karşı cevabı ve tepkisi hakkında bilgi vermedi

Diğer taraftan Suriye'nin güneyinde 9 Temmuz'dan bu yana bölgede sessizlik hakim.

Kaynak: Timeturk