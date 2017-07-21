21.07.2017 22:12:01

ABD uçakları vurdu: Çok sayıda ölü var

ABD uçaklarının, Afganistan'ın Helmand ilinde gerçekleştirdiği hava saldırısının, Afgan kuvvetlerine bağlı yerel güçlere isabet ettiği ve saldırıda birçok askerin öldüğü bildirildi.

NATO'nun Afganistan misyonu Kararlı Destek Operasyonundan yapılan açıklamada, söz konusu hava saldırısının Helmand ili Gerişk ilçesi yakınlarında medyana geldiği bildirildi.

Kaza olarak nitelendirilen saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dilendi.

Açıklamada, "ABD'nin Afgan Ulusal Savunma Güçlerine verdiği destek sırasında hava atışları bir binada toplanmış olan dost Afgan güçlerinin ölümüne neden oldu." ifadesi kullanıldı.

Olayın Afgan hükümetine bildirildiğinin aktarıldığı açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

AA muhabirine konuşan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi de söz konusu kuvvetlerin, Afgan ordusuna bağlı yerel güçler olduğunu ve saldırıda birçok askerin öldüğünü söyledi.

Yetkili olayla ilgili incelenmenin devam ettiğini bildirdi.