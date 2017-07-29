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ABD: Türkiye'nin PYD ile mücadelesi El Kaide'ye yarıyor
ABD: Türkiye'nin PYD ile mücadelesi El Kaide'ye yarıyor
29.07.2017 12:31:47

ABD: Türkiye'nin PYD ile mücadelesi El Kaide'ye yarıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, El Kaide ile mücadelede diğer ortaklarımızın

TIMETURK | HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Suriye'nin Türkiye sınırında bulunan İdlib bölgesindeki El Kaide yapılanmasının yarattığı tehdide dair Türkiye'yi suçlayan ifadeler kullandı.
Ortadoğu Enstitüsü'nün düzenlediği 'Trump Yönetimi'nin Terörle Mücadele Politikasının Değerlendirmesi' başlıklı panelin konuğu olan McGurk, Türkiye'ye İdlib'deki El Kaide varlığıyla ilgili suçlamalar yöneltti.

Amerika'nın Sesi'nden Mehmet Toroğlu'nun haberine göre McGurk, Suriye'nin Türkiye sınırında bulunan İdlib bölgesindeki El Kaide yapılanmasının yarattığı tehdide dair Türkiye'yi suçlayan şu ifadeleri kullandı:

"İdlib bölgesi 11 Eylül saldırılarından bu yana El Kaide'nin en büyük barınma alanı haline geldi. Bu çok ciddi bir sorun, bir süredir devam eden bir sorun. Buradaki El Kaide varlığına çok odaklanmış durumdayız, İdlib'e giden El Kaide liderleri çoğu zaman oradan çıkamıyor. Ama şu soruyu sormamız gerekiyor? El Kaide lideri Ayman el Zevahiri'nin yardımcısı İdlib'e niçin ve nasıl gidebiliyor? Bu neden oluyor? Oraya nasıl ulaşabiliyorlar? Paraşütçü askerler değiller. Dolayısıyla, Amerika'nın bu konuyla başa çıkmak için Suriye'nin bazı bölgelerinde ne yaptığından söz etmeyeceğim, ama bazı ortaklarımızın on binlerce silah gönderme ve yabancı savaşçılar bu bölgeye girerken yüzlerini başka tarafa çevirme yaklaşımı en iyi yaklaşım olmayabilir ve El Kaide bundan çok yararlandı. Şu anda orası Türkiye sınırının yanı başında bir El Kaide barınma alanı. Dolayısıyla bu konuyu elbette Türkler'le çok yakından görüşeceğiz. Bazı IŞİD bölgelerinde sınırı nasıl kapattıysak ve kimsenin geçmemesini sağladıysak, bunu İdlib'de de yapmayı düşünebiliriz. Çünkü bu IŞİD'den farklı bir sorun ama büyük bir sorun ve terörle mücadele hedefinde çok odaklanmamız gereken bir mesele."

McGurk'e panelin ardından bir gazeteci, Türkiye'ye imalı eleştiri algısı uyandıran sözlerle "İdlib'deki El Kaide varlığından Türkiye'yi mi suçluyorsunuz?" sorusunu yöneltti. McGurk, "Bu Türkiye için, Amerika için, hepimiz için bir sorun. Bu sorunla mücadelede Türkiye'yle birlikte çok yakın çalışmalıyız" dedi.

McGurk, ölüp ölmediği tartışılan IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi için de, "Yaşadığını varsayıyoruz ama tam olarak bilmiyoruz. Yer altında saklanıyor. Tek yapabildiği 6 ayda bir ses kaydı yayınlamak" dedi.

McGurk, IŞİD'in şu anda 'sersemlemiş' durumda olduğunu, ama örgütün şekil değiştirmesi ve yeni propaganda malzemeleri çabalarına karşı da önlemler almaları gerektiğini vurguladı.

 


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YORUMLAR

Kulak kuscu / 29.07.2017 13:22:57
El kaideyi kuran sen, PKK yine destekleyen sen deasi kuran sen, hala ne konuşuyorsun.
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