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ABD towları IŞİD’in elinde
15.02.2017 09:34:55

ABD towları IŞİD’in elinde

Bab’ta kıskaca alınan IŞİD, tow silahıyla Özgür Suriye ordusu ve Fırat Kalkanı bileşenlerini hedef alıyor. Örgütün önceki günkü saldırısında 6 ÖSO mensubu şehit oldu. IŞİD'in elindeki tow silahları, kaçakçı Cemal Maruf ve grubu eliyle Amerika tarafından örgüte verildiği sanılıyor.

Yeni Şafak'tan Cihat Arpacık'ın haberine göre, Fırat Kalkanı Harekatı'nın en önemli safhası olan El-Bab operasyonu devam ediyor. Suriye kuzeyinin en stratejik noktalarından biri olan El-Bab merkezinde çatışmaların yoğunlukla devam ettiği bildiriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu ortaklığında gerçekleştirilen harekatta IŞİD'in yoğun mukavemet gerçekleştirdiği ifade ediliyor. IŞİD zaman zaman harekat bileşenlerine karşı Amerikan menşeli etkili bir tanksavar olan towlarla da saldırıyor. Önceki gün 6 ÖSO savaşçısı towlu saldırı nedeniyle hayatını kaybetti. Saldırı Tadis ile El-Bab arasında gerçekleştirildi. 15 kişinin de saldırıda yaralandığı öğrenildi.

CEMAL MARUF'A VERİLDİ

Geçtiğimiz hafta da özel kuvvetler mensupları ile ÖSO askerlerinin bulunduğu bir alana terör örgütü tarafından towlu saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda zırhlı bir araç kullanılamaz hale geldi. IŞİD'in bu towları nasıl edindiğine yönelik araştırma başlatıldı. Ölümcül silahların izine, ABD destekli sınır kaçakçısı Cemal Maruf ve grubunda rastlandı. Maruf, İdlib'te sınır kaçakçılığı yaparken kendisine bağlı kişilerle askeri bir oluşum kurarak Özgür Suriye Ordusu'na bağlı olduğunu iddia etmişti. Bu dönemde ABD'den yoğun destek alan Maruf'a towlar da verildi.

PKK'YA SIĞINAN KAÇAKÇI

İdlip bölgesindeki adam kaçırma, işkence ve kaçakçılık nedeniyle diğer muhaliflerin tepkisini çeken Maruf ve grubu diğer muhalif örgütlerin tepkisini çekmiş ve Maruf'a yönelik askeri bir operasyon düzenlenmişti. Bu operasyonunu ardından PKK işgali altındaki Afrin'e kaçan Maruf, PKK güdümündeki Suriye Demokratik Güçleri'ne katıldı.

MUHALİFLER DE TOW İSTEMİŞTİ

IŞİD'in El-Bab'da TSK ve ÖSO'ya karşı kullanmaya başladığı towların, ABD tarafından Cemal Maruf'a verilen 'askeri yardım'lardan biri olduğu güçlü bir ihtimal olarak görülüyor. Suriyeli muhalifler, savaşın en yoğun günlerinde uluslar arası kamuoyundan uçaksavar istedikleri gibi bu towları da talep etmiş ancak istekleri büyük ölçüde kabul edilmemişti. Nitelikli askeri malzemeden mahrum kalan muhalifler savaştaki ciddi kazanımlarını yitirdi.

ÖSO BİN ŞEHİT VERDİ 

Önceki gün El-Bab'daki Towlu saldırıda 6 muhalifin hayatının kaybetmesinin yanısıra 15 muhalif de yaralandı. Yeni Şafak'ın ulaştığı bazı fotoğraflarda, 6 TSK özel kuvvetler mensubunun yaralı bir ÖSO savaşçısına ilk yardım yaptığı görülüyor. Fırat Kalkanı Harekatı'nda TSK ile omuz omuza operasyonlara katılan ÖSO çok sayıda şehit verdi. Bu güne kadar, IŞİD saldırılarında 2.500 ÖSO savaşçısı etkilendi. Fırat Kalkanı'nda şehit olan ÖSO savaşçısı sayısının binin üzerine olduğu bildiriliyor.


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