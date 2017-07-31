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ABD, THAAD sistemini test etti!
31.07.2017 14:04:59

ABD, THAAD sistemini test etti!

ABD, Alaska'da Yüksek İrtifa Bölge Hava Savunma (THAAD) adlı balistik füze savunma sistemini test etti.

Reuters'da yer alan haberde ABD'nin THAAD testi, Kuzey Kore'nin füze denemelerine yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

"15 HEDEFİN TAMAMI ENGELLENDİ"

Amerikan Füze Savunma Dairesi'nden yapılan açıklamada, Büyük Okyanus üzerinde gerçekleştirilen denemelerde, THAAD'ın kıtalararası balistik füzeleri temsil eden 15 hedefin tamamını engellediği belirtildi.

Ayrıca elde edilen verilerin Amerikan Füze Savunma Dairesi'nin ortaya çıkan tehditlerden daha önce hareket etme imkanını artırdığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Kuzey Kore son kıtalararası füze denemesinin başarılı olduğunu duyurmuş ve denemeyi ABD'ye 'sert bir uyarı' olarak tanımlamıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da, denemenin ABD'nin menzilleri içinde olduğunu kanıtladığını söylemişti.

ABD ordusu, Kuzey Kore'nin iki hafta önce ABD topraklarına ulaşma potansiyeline sahip balistik füzeyi başarıyla denemesinin yarattığı tehdide karşı savunma sistemlerini güçlendirme gayreti yürütüyor.


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