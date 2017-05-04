04.05.2017 23:21:43

ABD Temsilciler Meclisi, Obamacare'in alternatifini onayladı

Obamacare'in iptalini öngören 'Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası' tasarısının yeni versiyonu, 213'e karşı 217 oyla Temsilciler Meclisinden geçti - Tasarının birçok sağlık örgütü ve Demokratların şiddetli muhalefetine rağmen Kongrenin ilk kanadından geçebilmesi, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti için büyük bir başarı olarak değerlendirildi- Tasarının bir sonraki durağı, ABD Senatos

ABD Temsilciler Meclisi, Obamacare'in iptalini öngören yeni sağlık sigortası tasarısını az farkla kabul etti.

Eski Başkan Barack Obama'nın kamuoyunda Obamacare olarak bilinen "Düşük Maliyetli Sağlık Sigortası Yasası"nı feshetmek için hazırlanan "Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası" (AHCA) tasarısının yeni versiyonu, Temsilciler Meclisinde 213'e karşı 217 oyla onaylandı.

Bazı Cumhuriyetçi vekillerin, tasarının oylamanın sonlarına doğru gerekli "evet" oyuna ulaşmasını şarkı söyleyerek kutlaması dikkati çekti.

Tasarının birçok sağlık örgütü ve Demokratların şiddetli muhalefetine rağmen Kongrenin ilk kanadından geçebilmesi, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti için büyük bir başarı olarak değerlendirildi.

- Tasarı, değişiklik sonrasında yeterli desteğe ulaştı

Tasarının mimarı olan ABD Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Cumhuriyetçi Paul Ryan ve Trump, yaklaşık 1,5 ay önce ilk AHCA tasarısını, iki oylamayı yeterli desteği bulamayacağı için erteledikten sonra geri çekmek zorunda kalmışlardı.

AHCA'ye bu hayal kırıklığından sonra Cumhuriyetçi New Jersey Senatörü Tom MacArthur tarafından eklenen değişiklik, yeterli sayıda Cumhuriyetçinin bir araya gelmesini sağladı.

Tasarıya "MacArthur Değişikliği" altında eklenen bölüm, eyaletlere Obamacare'in getirdiği kısıtlamalardan muaf tutulma imkanı tanıyor.

Bu değişiklikle, sigorta şirketlerinin önceden hastalığı olanlardan ve yaşlılardan daha fazla poliçe ücreti almasının önü açılacak. Şirketler, ayrıca Obamacare kapsamında sigorta poliçelerine dahil olan hamilelik ve doğum gibi hizmetler için ekstra ücret talep edebilecek.

- Senato'dan geçip geçmeyeceği belirsiz

Temsilciler Meclisi'nden geçen AHCA tasarısının bir sonraki durağı, ABD Senatosu olacak. Tasarının Senato'da da kabul edilmesi için en az 51 oya ihtiyacı var.

Senatodaki 100 sandalyeden 52'si ile çoğunluğu elinde tutan Cumhuriyetçilerden en az 4'ünün karşı çıkabilecek olması ise tasarının kaderini belirsizleştiriyor.

Ohio Senatörü Rob Portman, West Virginia Senatörü Shelley Moore, Colorado Sanatörü Cory Gardner ve Alaska Senatörü Lisa Murkowski, birkaç ay önce Senato Çoğunluk Lideri Mitchell McConnell'a yazdıkları mektupta, Obamacare ile sigortalanan yoksul Amerikalıları kapsamayacak bir tasarıya "hayır" diyeceklerini açıklamıştı.

Aralarında ABD'nin en büyük sağlık organizasyonlarından Amerika Hastaneler Derneği ve Amerikan Tıp Derneğinin de bulunduğu muhalifler ise tasarıya 24 milyon Amerikalının sigortasını kaybetmesine yol açabileceği ihtimali başta olmak üzere ülkedeki fakirleri ve yaşlıları zor duruma düşürürken, zenginlere büyük vergi teşvikleri sağlayacağı, kadınların doğum kontrol yöntemlerine ulaşmasını zorlaştıracağı ve maliyetleri aşırı yükselteceği gibi çeşitli nedenlerle karşı çıkıyor.