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ABD Suriye'ye asker gönderebilir
16.02.2017 00:42:50

ABD Suriye'ye asker gönderebilir

ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'ye asker gönderebileceklerini belirtti.

TİMETURK | HABER MERKEZİ

Yeni Şafak'ın CNN International'dan aktardığı habere göre Trump yönetimi Suriye'ye kara gücü göndermeyi planlıyor.

Pentagon'dan (ABD Savunma Bakanlığı) adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırılan haberde, yetkilinin "Kara kuvvetlerinin, Suriye'de belli bir süre görev yapması muhtemeldir" dediği belirtildi.

Habere göre Savunma Bakanlığı yetkilisi, son kararın Trump'a ait olduğunu söyledi.

TRUMP, PENTAGON'A SÜRE VERMİŞTİ

Trump, imzaladığı başkanlık genelgesiyle Pentagon'a 30 gün içerisinde “Suriye ve Irak'ta DEAŞ'ı yenme planı” hazırlaması talimatını vermişti.

OBAMA'NIN SURİYE POLİTİKASI HEP ELEŞTİRİLMİŞTİ

44. Başkan Barack Obama'nın Suriye'de izlediği "hareketsizlik" politikası uzun bir süre eleştirilmişti. "Hareketsizlik" politikası ile önce İran'a alan açtığı söylenen Obama'nın, bölgeyi rakibi Rusya'ya bıraktığı ifade ediliyordu. Zira Rusya, Suriye iç savaşına dahli ile dengeleri değiştirmişti. İran'ın da memnun olmadığı bu müdahale, savaşın gidişatını neredeyse tamamen etkiledi.

Irak işgalinden beri ABD askerlerini Orta Doğu'ya göndermemek üzere siyaset yapan Demokratların aksine, Trump iktidarının kara gücü ile gelebileceği konuşuluyordu.

CNN'in ortaya attığı iddia dedikoduları doğrular nitelikte olsa da henüz resmi bir makam tarafından doğrulanmadı.


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