ABD Senatosunda elektrikler kesildi, akıllara Rusya geldi

TİMETURK | HABER MERKEZİ
Trump'ın Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü adayı Cumhuriyetçi Mike Pompeo, ABD Senatosu İstihbarat Komitesinde soruları yanıtladı.
Rusya ile ilgili siber saldırı iddialarını cevaplayan Pompeo, bu iddiaların doğruluk payı olduğunu kabul etti ve ABD istihbaratının verilerini "güvenilir" bulduğunu söyledi.
ELEKTRİKLER KESİLDİ
Pompeo'nun oturumunun ilk dakikalarında toplantının yapıldığı salondaki elektriklerin kesilmesi üzerine yaklaşık yarım saat ara verildi.
AKILLARA RUSYA GELDİ
Bu durum salondaki katılımcılar arasında "Rusya, müdahaleye devam ediyor" şeklinde esprilere neden oldu.
Oturuma, Senato'nun diğer binasına geçilerek devam edildi.