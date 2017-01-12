13.01.2017 03:06:14

ABD Senatosunda elektrikler kesildi, akıllara Rusya geldi

ABD Senatosu İstihbarat Komitesinde tam da Rusya konuşulurken elektrikler kesildi.

TİMETURK | HABER MERKEZİ

Trump'ın Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü adayı Cumhuriyetçi Mike Pompeo, ABD Senatosu İstihbarat Komitesinde soruları yanıtladı.

Rusya ile ilgili siber saldırı iddialarını cevaplayan Pompeo, bu iddiaların doğruluk payı olduğunu kabul etti ve ABD istihbaratının verilerini "güvenilir" bulduğunu söyledi.

ELEKTRİKLER KESİLDİ

Pompeo'nun oturumunun ilk dakikalarında toplantının yapıldığı salondaki elektriklerin kesilmesi üzerine yaklaşık yarım saat ara verildi.

AKILLARA RUSYA GELDİ

Bu durum salondaki katılımcılar arasında "Rusya, müdahaleye devam ediyor" şeklinde esprilere neden oldu.

Oturuma, Senato'nun diğer binasına geçilerek devam edildi.

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