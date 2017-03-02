02.03.2017 22:53:30

ABD Senatosu, Trump'ın Enerji Bakanı Perry'i onayladı

Eski Teksas Valisi Perry, Senato'da 37'ye karşı 62 kabul oyuyla ABD'nin yeni Enerji Bakanı oldu

" ABD Başkanı Donald Trump'ın Enerji Bakanı adayı eski Teksas Valisi Rick Perry'i Senato'dan onay aldı.

ABD Senatosu, eski Teksas Valisi Perry'nin adaylığı 37 "hayır" oyuna karşı 62 "evet" oyu alarak ABD'nin yeni Enerji Bakanı oldu.

Trump'ın diğer bakan adaylarına nispeten daha az muhalefetle karşılaşan Perry'e yönelik eleştiriler, geçmiş yıllarda yaptığı bazı açıklamalardan kaynaklanmıştı.

Cumhuriyetçi Perry, 2012 yılında başkanlık için yarışırken ülkede Enerji Bakanlığını kaldırmak istediğini söylemişti. Perry, ayrıca, 2011 yılında yaptığı bir konuşmada, iklim değişikliğini araştıran bilim adamlarının bilimsel verileri değiştirerek kendi finansal kazançlarını düşündüklerini iddia etmişti.

Üç dönem Texas Valiliği yapan Rick Perry'nin iklim değişikliğiyle ilgili tutumunu adaylığı çerçevesinde Senato'da yapılan oturumlar sırasında değiştirmesi Demokratların direncini kırmakta önemli rol oynadı. Perry, küresel ısınmanın bir kısmının doğal olarak, bir kısmının da insan faaliyetleri nedeniyle oluştuğunu belirterek, buna büyüme ve istihdam gibi konulardan taviz vermeden çözüm bulmaya çalışacağını kaydetmişti.

Bu arada, ABD Senatosu, bugün ayrıca, Trump'ın Konut ve Kentsel Gelişim Bakanlığına aday gösterdiği Ben Carson'a onay vermişti.

Başkanlık yarışının başlarında Cumhuriyetçi Partiden aday adayı olan Perry ve Carson, seçimden zaferle ayrılan Başkan Donald Trump'ın rakipleri arasında yer alıyordu.

