11.07.2017 23:44:00

ABD: SDG, IŞİD karşıtı koalisyon toplantısına katılmayacak

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'SDG, IŞİD karşıtı koalisyon toplantısına katılmayacak' denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "SDG, IŞİD karşıtı koalisyon toplantısına katılmayacak" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın toplantısında gelen bir soru üzerine Suriye Demokratik Güçleri'nin Washington'daki toplantıya katılmayacağını söyledi. Türkiye'nin de bu toplantılara bir heyet göndereceğini belirten Nauert, toplantıların siyasi direktörler düzeyinde olacağı, bu nedenle IŞİD'le mücadelenin siyasi yönlerinin ele alınacağnı belirtti.