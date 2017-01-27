28.01.2017 00:35:59

ABD Savunma Bakanlığı'ndan IŞİD hazırlığı

ABD'nin yeni Başkanı Trump'ın ABD Savunma Bakanlığı'na IŞİD konusunda talepte bulunduğu belirtildi...

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), Başkan Donald Trump'ın "IŞİD'le mücadeleyi hızlandıracak bir plan hazırlanması" talebi ihtimaline yönelik önceden hazırlık yaptığı ileri sürüldü.

Trump'ın IŞİD'le mücadeleyi hızlandırmak için Pentagon'dan yeni planlar talep edeceği iddiası, başkent Washington'ın ana gündem maddeleri arasındaki yerini koruyor.

Cuma günü başkanlık koltuğuna oturan Trump'ın, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in yemin töreni için Pentagon'a yapacağı ziyaret sırasında askeri yetkililerinden, "IŞİD'le mücadelenin kapsamını genişletecek bir plan" hazırlamalarını talep edeceği iddia edilmişti.

Bir Pentagon yetkilisinin, Trump'ın iddia edildiği üzere IŞİD'le mücadele konusunda talepleri olacağını beklediklerini ve ABD generallerinin bu konuda hazırlıklı olduğunu söylediği belirtildi.

Habere göre, isminin açıklanmasını istemeyen yetkili, "Generallerimiz IŞİD'le mücadeleyi hızlandırmak konusunda bir talep olacağını tahmin ediyorlar ve her operasyon için olduğu gibi bu operasyon için de birçok seçenek sunan onlarca plan hazırlanmış durumda" ifadelerini kullandı.

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