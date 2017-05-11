11.05.2017 22:44:32

ABD Savunma Bakanı'ndan PKK'ya silah yardımı açıklaması

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, 'PKK'ya hiçbir zaman silah vermediklerini, hiçbir zaman da vermeyeceklerini' ileri sürdü.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Londra'daki görüşmenin ardından ABD askeri uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım ile "dürüst, şeffaf ve faydalı" bir konuşma yaptıklarını belirtti.

ABD'nin PKK/PYD'ye silah yardımıyla ilgili Türkiye'nin endişelerini kabul ettiğini dile getiren Mattis, Türkiye'nin PKK'ya karşı mücadelesine destek verdiklerini savundu.

"HİÇBİR ZAMAN SİLAH VERMEDİK"

ABD ve Türkiye'nin, "Bu sorunun üstesinden, Türkiye'nin güvenliğine, NATO'nun güvenliğine ve IŞİD'e karşı sürdürülen operasyona gereken önemi vererek gelebileceğinden" hiç şüphesinin olmadığını ifade eden Mattis, "PKK'ya hiçbir zaman silah vermediklerini, hiçbir zaman da vermeyeceklerini" ileri sürdü.

Başbakan Binali Yıldırım ile İngiltere ve Birleşmiş Milletlerin (BM) ev sahipliğinde düzenlenen Somali Konferansı için gittiği Londra'da görüşen ABD Savunma Bakanı Mattis'in, ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'yi korumaya olan bağlığını teyit ettiği bildirilmişti.